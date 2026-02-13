Înmatriculările globale de vehicule electrice (EV) au scăzut cu 3% în ianuarie, la aproape 1,2 milioane de unități, pe fondul unor măsuri politice care au afectat cererea pe piețele cheie, arată datele publicate de firma de consultanță Benchmark Mineral Intelligence (BMI), citate de Reuters și Agerpres.

China, cea mai mare piață auto din lume, a înregistrat un declin de 20% al vânzărilor de vehicule electrice în prima lună a anului, sub 600.000 de unități – cel mai scăzut nivel din aproape doi ani – după introducerea unui impozit pe achiziții și reducerea subvențiilor pentru EV. În America de Nord, vânzările au scăzut cu 33%, acolo unde au fost înmatriculate puțin peste 85.000 de vehicule, cele mai puține EV comercializate în Statele Unite din 2022.

Uniunea Europeană a raportat o creștere de 24% a înmatriculărilor

În schimb, Uniunea Europeană a raportat o creștere de 24% a înmatriculărilor, la peste 320.000 de unități, însă ritmul de creștere este cel mai lent înregistrat începând din februarie 2025. În restul lumii, înmatriculările au urcat cu 92%, la aproape 190.000 de unități, un nivel record, impulsionat de subvențiile acordate în Thailanda și de creșterea puternică din Coreea de Sud și Brazilia.

Anul trecut, producătorii auto mondiali cu expunere semnificativă pe piața americană au înregistrat deprecieri de active de circa 55 de miliarde de dolari, după ce și-au redus obiectivele privind vehiculele electrice pe o piață afectată de schimbările de politici implementate de administrația Donald Trump.

„Observăm o creștere a exporturilor de EV din China și ne așteptăm ca această tendință să continue. 2026 ar putea fi un an crucial pentru exporturile de vehicule electrice către diferite regiuni, inclusiv Asia de Sud-Est, unde în ultimele luni creșterea a fost semnificativă”, a declarat Charles Lester, manager de date în cadrul BMI.