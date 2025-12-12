dark
Vânzările Tesla sunt la cel mai mic nivel din ultimii patru ani / Versiunile „Standard” ale Model 3 și Model Y nu au stimulat vânzările

Daniel Simion
12 decembrie 2025
Tesla Model Y Standard
Sursa foto: Tesla
Vânzările americane ale Tesla au ajuns în cel mai jos punct din ultimii patru ani în luna noiembrie, potrivit unui raport Cox Automotive citat de Reuters. Vânzările au scăzut cu aproape 23%, în ciuda faptului că producătorul a lansat versiuni mai ieftine pentru sedanul Model 3 și crossover-ul Model Y.

- articolul continuă mai jos -

Toate vânzările de EV-uri au scăzut în SUA

Vânzările de vehicule electrice au înregistrat o scădere generală de la sfârșitul lunii septembrie, când administrația Trump a pus capăt creditelor fiscale federale de 7.500 de dolari. Pentru a combate scăderea cererii, Tesla a lansat în octombrie versiuni simplificate ale SUV-ului Model Y și ale sedanului compact Model 3, la un preț cu aproximativ 5.000 de dolari mai mic decât modelele de bază anterioare.

FOTO Tesla a lansat Model 3 și Model Y „Standard” / Prețuri de la 39.000 de dolari pentru cea mai ieftină Tesla

Sfârșitul creditelor a afectat mai puternic mulți concurenți din domeniul vehiculelor electrice. Vânzările totale de vehicule electrice din SUA au scăzut cu peste 41% în noiembrie, iar cota de piață a Tesla a crescut de la 43,1% la 56,7%. Succesul variantelor mai accesibile, numite Standard, este important pentru Tesla și reprezintă un test al strategiei sale de a continua să vândă mașini și să genereze venituri în timp ce trece la producția de robotaxi-uri și la construirea de roboți umanoizi, care sunt principalele motive pentru care investitorii evaluează compania la 1,4 trilioane de dolari.

Doar 39.800 de mașini Tesla vândute în noiembrie

Se preconiza că cererea pentru versiunile Standard va susține vânzările în noiembrie, dar vânzările totale ale companiei au scăzut cu aproape 23%, de la 51.513 vehicule în anul precedent la 39.800, înregistrând cel mai scăzut nivel din ianuarie 2022, potrivit datelor Cox Automotive.

„Scăderea arată cu siguranță că nu există o cerere suficientă pentru variantele Standard, care ar fi trebuit să stimuleze vânzările după expirarea creditului fiscal. Ce se întâmplă, de asemenea, este că vânzările Standard canibalizează vânzările versiunilor Premium, în special ale modelului 3”, a declarat Stephanie Valdez Streaty, director în cadrul Cox.

După ani de vânzări în creștere, livrările Tesla au scăzut pentru prima dată anul trecut, pe fondul costurilor ridicate de împrumut care au afectat încrederea consumatorilor și al concurenței crescânde, în special în Europa și China, cu modele noi și mai ieftine de la alți producători auto.

Tesla încearcă noi metode să își vândă mașinile

Tesla oferă finanțare cu dobândă de 0% pentru modelul Standard Model Y, potrivit site-ului său web din SUA. Deși astfel de oferte sunt obișnuite în perioada sărbătorilor, analiștii și investitorii au declarat că oferta pentru un model care a început să fie livrat acum puțin peste o lună este un semn al cererii slabe.

„Cred că, în esență, dacă ar exista cerere, nu ar oferi finanțare cu dobândă de 0%. Soluția pentru problema cererii trebuie să fie, în cele din urmă, modele noi, proaspete”, a declarat Shawn Campbell, consultant la o firmă de investiții.

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

