VIDEO Acura a prezentat conceptul pentru noul SUV electric RSX / Debutul va avea loc la prestigiosul eveniment Monterey Car Week

Acura va prezenta oficial conceptul noului SUV electric RSX la evenimentul Monterey Car Week, din Statele Unite ale Americii. Noul model electric va fi primul construit pe platforma EV dezvoltată de Honda, și primul model electric construit la fabrica Honda EV Hub din Ohio, se arată într-un comunicat de presă.

Design de SUV coupé sportiv

Acura RSX va fi construit pe aceeași linie de asamblare a uzinei auto Marysville ca și Acura Integra. Compania anunță că acest lucru denotă „abordarea flexibilă a companiei, care permite Honda să construiască vehicule cu motor cu ardere internă, hibride-electrice și electrice cu baterie pe aceleași linii de producție”. Cu un puternic sistem de tracțiune integrală cu două motoare, suspensie față reglată sportiv, centru de greutate jos și frâne Brembo, RSX promite să ofere o experiență de conducere plăcută și captivantă.

Vicepreședintele vânzărilor la America Honda Motor Co., Lance Woelfer, spune că design-ul prototipului demonstrează că prototipul „nu este doar un nou model electric, ci un model Acura complet nou și convingător”.

Acura RSX „profită la maximum de libertatea extremă de design a poziției și proporțiilor oferite de platforma EV de nouă generație”, transmite compania. Silueta noului SUV este de tip coupé, cu „proporții puternice și detalii de înaltă tehnologie”. Liniaa acoperișului fastback al prototipului creează o senzație de viteză, cu suprafețe laterale profund sculptate, mânere de ușă încastrate și spoiler spate integrat în stil ducktail.

ASIMO OS, noul sistem de operare al Acura RSX

Prevăzut să fie lansat în a doua parte a anului viitor, modelul RSX de serie va accelera intrarea Acura în era vehiculelor definite de software, introducând pe piața mondială ASIMO OS, un nou sistem de operare global exclusiv pentru Acura, conceput pentru a învăța preferințele și comportamentul la volan al proprietarului vehiculului, pentru a oferi o experiență cât mai personalizată în interiorul mașinii. Acesta va oferi gestionarea integrată a unităților de control electronic pentru conducerea automată și sistemele avansate de asistență a șoferului, sistemul de infotainment din vehicul și alte sisteme ale vehiculului.

Prin intermediul machine learning, ASIMO OS va înțelege preferințele proprietarilor de Acura RSX, cum ar fi alegerile muzicale și comportamentul șoferului, pentru a oferi o experiență personalizată și îmbunătățită șoferului. Serviciile conectate vor îmbunătăți experiența și interfața utilizatorului, oferind o experiență de proprietate „fără stres și fără probleme”, conform Acura.

ASIMO OS va utiliza actualizări OTA pentru a aduce noi funcții și servicii personalizabile pentru RSX, în scopul de a îmbunătăți experiența proprietarului.