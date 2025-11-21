Miercuri 19 noiembrie, Euro NCAP a fost anunțată o nouă serie de rezultate privind siguranța vehiculelor noi. Evaluarea include atât modele electrice, cât și compacte sau SUV-uri clasice, iar ordonarea reflectă performanțele obținute, de la cele cinci stele la cele patru stele. Accentul principal a fost pus pe protecția pasagerilor adulți, a pasagerilor copii, pe protecția utilizatorilor vulnerabili ai drumului și pe eficiența sistemelor de asistență.

Modelele cu cinci stele: de la electrice populare la SUV-uri premium

Euro NCAP confirmă cinci stele pentru o listă extinsă de modele, iar în frunte se află Tesla Model Y. Acesta a obținut 91 la sută pentru protecția pasagerilor adulți, 93 la sută pentru pasagerii copii, 86 la sută pentru utilizatorii vulnerabili ai drumului și 92 la sută pentru sistemele de siguranță activă. Alături de el sunt incluse Toyota BZ4X și Subaru Soltera, ambele electrice japoneze care au menținut un standard ridicat în scenariile de impact.

Tot la cinci stele se află Volvo EX90, cu accent pe protecția la impact lateral și frontal, Volkswagen ID.3, Skoda Enyaq și Skoda Elroq, modele europene electrice actualizate sau recent lansate. În aceeași categorie intră Hongqi EHS7, Lucid Gravity, Audi A3, Seat Leon și Cupra Leon, compacte care au păstrat tradiția unui nivel ridicat de siguranță structurală.

Lista continuă cu BYD Seal 6, Kia EV5, Leapmotor B10, Mercedes Benz CLE Coupe și MG MGS9 PHEV, toate evaluate cu scorul maxim în această sesiune.

Modelele cu patru stele: diferențe venite din zona sistemelor de asistență

Sub pragul maxim au fost notate Nissan Qashqai, Volkswagen Caddy, Volkswagen Multivan și Toyota Yaris Cross, modele cu o protecție bună a pasagerilor adulți și a pasagerilor copii, dar cu limitări la nivelul sistemelor automate de intervenție.

În această categorie intră și BMW Seria 2 Gran Coupe și BMW Seria 1, testate în aceeași sesiune, cu 78 la sută pentru protecția pasagerilor adulți, 86 la sută pentru pasagerii copii, 85 la sută pentru utilizatorii vulnerabili ai drumului și 80 la sută pentru sistemele de siguranță activă.

Tot patru stele Euro NCAP au primit Nissan Micra și Renault 5, evaluate împreună datorită platformei comune, cu 80 la sută pentru protecția pasagerilor adulți, 80 la sută pentru pasagerii copii, 77 la sută pentru utilizatorii vulnerabili ai drumului și 68 la sută la Safety Assist.