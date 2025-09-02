VIDEO Un colecționar vrea să coboare la o adâncime de 5.300 m pentru a recupera un vehicul unic de pe faimosul portavion USS Hornet, scufundat în 1942 / Epava, localizată de cofondatorul Microsoft în 2019

Tobias Wedgwood, un pasionat britanic de tractoare, conduce o expediție neobișnuită pentru a recupera un tractor istoric din adâncurile Oceanului Pacific, transmite publicația Task & Purpose.

Tractorul, un International Harvester A14 Shop Mule, zace legat cu lanțuri de puntea navei USS Hornet, un portavion american scufundat în timpul bătăliei de la Insulele Santa Cruz, pe 26 octombrie 1942.

Wedgwood, care restaurează tractoare împreună cu fiul său, a aflat despre vehiculul bine conservat în timp ce citea o revistă științifică și „i-a părut rău pentru el”, ceea ce i-a dat ideea de a-l recupera.

Ceea ce a început ca un concept nou s-a transformat într-un proiect serios, atrăgând biologi marini și arheologi care speră să studieze viața din adâncurile mării. „Nu știm ce se întâmplă la aceste adâncimi, avem cunoștințe foarte limitate, avem o echipă de biologi marini la bord”, a explicat Wedgwood pentru BBC.

Ei speră că epava scufundată, aflată la o adâncime de peste 5.300 de metri, va acționa ca un recif artificial, oferind noi perspective asupra ecosistemelor din adâncuri.

Provocările proiectului de recuperare

Proiectul se confruntă cu obstacole semnificative. Estimată la 13 milioane de dolari, expediția va avea nevoie de finanțare substanțială. Mai dificilă este situația juridică a epavei. Fiind proprietatea Marinei SUA, Hornet este protejată, iar orice perturbare necesită un permis special pentru cercetare științifică, un obiectiv cheie pentru echipă.

Hornet a fost o navă celebră din clasa Yorktown a Marinei SUA. Portavionul a lansat faimosul raid Doolittle în aprilie 1942, a fost un participant cheie în bătălia crucială de la Midway și a sprijinit forțele în timpul campaniei din Insulele Solomon.

În timpul bătăliei din Insulele Santa Cruz, Hornet a fost grav avariat de bombardierele japoneze și de două avioane prăbușite. Deși Marina nu a reușit să scufunde nava intenționat, aceasta a fost în cele din urmă scufundată de forțele japoneze.

Acesta a fost ultimul portavion american pierdut în timpul războiului. Epava a fost localizată în 1919 de o echipă de cercetare organizată de cofondatorul Microsoft Paul Allen.