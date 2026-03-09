Prețul petrolului a depășit luni pragul psihologic de 100 de dolari pe baril, după mai multe zile consecutive de creșteri determinate de tensiunile și conflictul din Iran, evoluție care a început deja să se reflecte în costul carburanților în mai multe țări.

Cu toate acestea, în România, prețurile la pompă au rămas stabile în prima parte a zilei de luni, fără majorări vizibile atât pentru benzină, cât și pentru motorină, scrie Economedia.ro.

Reporterii publicației, care au vizitat mai multe benzinării din București, nu au observat cozi sau o creștere neobișnuită a numărului de șoferi care alimentau, semn că piața nu a reacționat încă prin panică la evoluțiile de pe piața petrolului.

Care sunt prețurile la pompă în București

Potrivit observațiilor din teren, cel mai mic preț pentru benzină în capitală era luni de 8,16 lei pe litru, la o stație a companiei Lukoil.

La stațiile OMV Petrom, cel mai mare jucător din piața carburanților din România și compania ale cărei ajustări de preț sunt adesea urmate de restul operatorilor, benzina era vândută între 8,17 lei și 8,22 lei pe litru.

În alte stații din oraș, prețul benzinei putea ajunge până la 8,31 lei pe litru, în funcție de companie și de zona în care se află benzinăria.

În cazul motorinei, prețurile erau ușor mai ridicate. La stațiile OMV Petrom, un litru de motorină pornea de la 8,57 lei, iar în unele stații ajungea până la aproximativ 8,70 lei pe litru.

O perioadă recentă de scumpiri succesive

Stabilitatea observată luni vine însă după câteva zile consecutive de majorări ale prețurilor la pompă.

Ultima modificare a avut loc vineri, 6 martie, când OMV Petrom a majorat prețul motorinei cu 9 bani pe litru, în timp ce benzina a rămas la același nivel.

Aceasta a fost a treia zi consecutivă de scumpiri:

4 martie 2026 – prețul benzinei standard și al motorinei standard a crescut cu 15 bani pe litru

5 martie 2026 – o nouă majorare de 9 bani pe litru

6 martie 2026 – motorina a crescut cu încă 9 bani pe litru

Carburanții s-au scumpit semnificativ de la începutul anului

Per total, de la începutul anului, după majorarea accizelor și mai multe ajustări de preț operate de companiile petroliere, carburanții s-au scumpit considerabil.

Astfel:

benzina standard este mai scumpă cu aproximativ 96 de bani pe litru

motorina standard este mai scumpă cu aproximativ 1,14 lei pe litru.

Creșterile sunt influențate atât de evoluția prețului petrolului pe piețele internaționale, cât și de nivelul taxelor interne aplicate carburanților.

Ce soluții analizează Guvernul

Autoritățile din România analizează mai multe scenarii pentru a limita scumpirea carburanților și pentru a evita depășirea pragului de 10 lei pe litru.

Potrivit declarațiilor făcute de ministrul Energiei, Guvernul are în analiză cinci scenarii, printre care se află și reducerea temporară a taxelor aplicate combustibililor.

Una dintre variante ar presupune diminuarea accizelor și a altor taxe, care reprezintă în prezent aproape 70% din prețul final al carburanților, pentru o perioadă limitată.

Măsura ar urma să fie aplicată până când situația de pe piața petrolului se stabilizează, în special după calmarea tensiunilor din Orientul Mijlociu.