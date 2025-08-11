VIDEO Un SUV electric chinezesc, disponibil și în România, rezistă la trei lovituri de fulger fără a răni șoferul și fără defecțiuni

Un SUV electric BYD Song Plus ( în Europa se vinde sub denumirea BYD Seal U) a fost lovit de trei ori consecutiv de fulger, fără ca șoferul să fie rănit, într-un incident spectaculos petrecut în zona de servicii Tieshan din Beihai, în regiunea autonomă Guangxi, China. Momentul a fost surprins de camerele de bord ale altor șoferi, imaginile arătând arcuri electrice intense care au lovit partea superioară a vehiculului, potrivit InterestingEngineering.

Potrivit relatărilor din presa locală, fulgerele au lovit zona plafonului, în apropierea barei montate pe acesta. Inspecția efectuată ulterior a evidențiat doar două puncte de impact, restul caroseriei rămânând intact. Tehnicienii unui dealer BYD au precizat că bateria, unitatea de control electric și motorul ( componentele esențiale ale sistemului de propulsie) nu au suferit nicio avarie.

Incidentul demonstrează modul în care „efectul Faraday” poate proteja pasagerii unei mașini în timpul furtunilor cu fulgere.

Acest fenomen fizic apare atunci când structura metalică a unui vehicul închis canalizează curentul electric pe la exteriorul cabinei și îl direcționează în siguranță spre sol. „Interiorul unei mașini cu caroserie metalică închisă oferă un refugiu surprinzător de sigur în timpul unui fulger, atâta timp cât pasagerii rămân înăuntru și nu ating suprafețele metalice”, au explicat experți citați de publicațiile chineze.

Deși spectaculoase și uneori înfricoșătoare, descărcările electrice nu reprezintă, în general, un pericol major pentru cei aflați într-un vehicul, dacă se respectă anumite măsuri de siguranță. Acestea includ oprirea motorului și a tuturor echipamentelor electronice, retragerea antenelor externe și închiderea completă a geamurilor, pentru a menține mașina un spațiu închis și a-i asigura protecția ca „o cușcă Faraday” eficientă.

După o lovitură de fulger, specialiștii recomandă ca ocupanții să rămână în mașină până la trecerea completă a furtunii. „Este indicat să așteptați 30 de minute după ultimul tunet înainte de a ieși, pentru a reduce riscul unei noi descărcări electrice”, arată recomandările. Singurele situații în care părăsirea imediată a vehiculului este justificată sunt cele în care există un incendiu sau alt pericol iminent.

Șoferul implicat în incidentul din Guangxi a urmat aceste recomandări, rămânând în interior până când condițiile au devenit sigure. Această decizie, potrivit experților, a contribuit semnificativ la faptul că a scăpat nevătămat, în ciuda celor trei lovituri de fulger primite într-un interval scurt.

BYD Song Plus, modelul implicat în acest caz, s-a impus ca lider al exporturilor auto din China în prima jumătate a anului, depășind rivali locali și internaționali. Incidentul a demonstrat nu doar rezistența vehiculului la condiții extreme, ci și eficiența măsurilor de protecție pasivă împotriva fulgerelor.

„Fulgerele pot fi spectaculoase și înfricoșătoare, dar, dacă rămâneți în vehicul și evitați contactul cu părțile metalice, protecția oferită de efectul de cușcă Faraday este foarte eficientă”, subliniază specialiștii. Cazul din Guangxi confirmă în practică această teorie, arătând cum fizica și tehnologia pot acționa împreună pentru a proteja viețile pasagerilor.