Cinci persoane au fost arestate în nordul Franței, în cadrul unei anchete conduse de Parchetul European (EPPO) din Paris privind o organizație criminală suspectată de fraudă cu TVA implicând importul a sute de vehicule de lux, potrivit unui comunicat al EPPO.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Suspecții au fost acuzați oficial joi de fraudă organizată cu TVA, spălare de bani și asociere în scopul săvârșirii unei infracțiuni. Patru dintre ei au fost plasați în arest preventiv.

Conform anchetei, suspecții au preluat controlul asupra mai multor companii între 2020 și 2025 cu scopul exclusiv de a dezvolta o afacere profitabilă cu vehicule, profitând de normele UE privind tranzacțiile transfrontaliere între statele membre, deoarece acestea sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată (TVA), menționează EPPO.

„Se pare că o sumă substanțială de numerar a fost utilizată pentru achiziționarea vehiculelor, ceea ce este în concordanță cu o potențială spălare de bani”, notează instituția.

Agenții de aplicare a legii au efectuat percheziții la domiciliile și birourile suspecților, folosind câini specializați în căutarea de valută.

„În conformitate cu o hotărâre judecătorească de înghețare a până la 6,7 milioane EUR, obținută de EPPO, au fost confiscate vehicule, precum și numerar, bijuterii, bunuri de mare valoare și ceasuri de lux. De asemenea, au fost înghețate conturi bancare în Franța, Germania și Lituania.

Se estimează că numai în Franța s-au pierdut 6,7 milioane EUR din TVA neplătită. Faptele care fac obiectul anchetei fac parte dintr-un sistem de afaceri fraudulos care se estimează că a cauzat prejudicii globale de peste 50 de milioane EUR bugetului UE și bugetelor naționale”, a mai transmis Parchetul European.