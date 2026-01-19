VIDEO Viitorul parcărilor moderne, fără șoferi: Un sistem automatizat dezvoltat în Coreea de Sud revoluționează modul în care sunt parcate mașinile / Roboții fac treaba oamenilor

Sistemele de parcare robotizată trec de la faza de demonstrație la utilizare efectivă, pe măsură ce sunt implementate în parcări reale. Un exemplu recent vine din Coreea de Sud, unde o soluție dezvoltată de HL Robotics evidențiază rolul esențial al conectivității wireless stabile în operarea unor astfel de sisteme.

Compania a creat un sistem automatizat de parcare, denumit Parkie, care permite mutarea vehiculelor fără ca șoferii să fie nevoiți să manevreze mașinile în spații înguste sau aglomerate. După predarea vehiculului, roboții preiau controlul și îl poziționează autonom în garaj.

Potrivit Interesting Engineering, soluția este deja utilizată în parcări funcționale, unde mai multe unități robotizate operează simultan. Principala provocare nu este doar coordonarea mecanică, ci asigurarea unei comunicări continue în garaje cu mai multe niveluri, construite din beton și cu numeroase obstacole pentru semnalul wireless.

În acest context, orice întrerupere de comunicare, chiar și de scurtă durată, poate afecta funcționarea sistemului sau poate genera riscuri operaționale. Din acest motiv, Parkie se bazează pe o infrastructură wireless de nivel industrial, care permite coordonarea roboților, transmiterea comenzilor și actualizarea în timp real a datelor de stare.

Pentru menținerea conexiunii, HL Robotics utilizează tehnologia Ultra-Reliable Wireless Backhaul (URWB) furnizată de Cisco, concepută pentru medii industriale în care pierderile de semnal și latențele ridicate nu sunt acceptabile. Sistemul permite transferul fără întreruperi între punctele de acces și utilizează mecanisme de redundanță pentru a preveni pierderea pachetelor de date în condiții radio variabile.

Rețeaua include și funcții de monitorizare în timp real, care permit identificarea rapidă a eventualelor probleme de conectivitate, fără a fi necesară oprirea întregului sistem.

Parkie este proiectat pentru a fi utilizat într-o varietate de parcări, de la garaje de dimensiuni reduse până la structuri comerciale mari. Numărul de roboți poate varia de la câteva unități la flote mai extinse care funcționează simultan.

Potrivit dezvoltatorilor, utilizarea roboților permite o poziționare mai precisă a vehiculelor, reducerea riscului de avarii și o utilizare mai eficientă a spațiului disponibil, ceea ce poate duce la creșterea capacității de parcare fără extinderea infrastructurii existente.

Dincolo de aplicația specifică, proiectul reflectă o tendință mai largă în automatizarea infrastructurii urbane, unde fiabilitatea rețelelor wireless devine un factor critic, comparabil ca importanță cu proiectarea mecanică a sistemelor. Tehnologii similare sunt vizate și pentru utilizare în fabrici, centre logistice sau alte medii industriale cu condiții dificile de operare.