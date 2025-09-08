Volkswagen a prezentat un SUV electric compact înaintea salonului auto de la Munchen / Va costa între 28.000 şi 30.000 de euro

Volkswagen a dezvăluit duminică un concept pentru un nou SUV electric de mici dimensiuni, în cadrul strategiei de a aduce pe piaţă vehicule electrice accesibile, într-un context de concurenţă acerbă pe preţ şi inovaţie, tarife vamale americane şi schimbări în preferinţele consumatorilor, relatează Reuters, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Modelul ID.CROSS face parte din oferta de produse prin care grupul Volkswagen, cel mai mare constructor auto din Europa, a lansat aproximativ 60 de modele noi în 2024 şi 2025, a declarat directorul general Oliver Blume la o prezentare pentru presă, înainte de deschiderea salonului auto de la München, programat marţi.

SUV-ul compact, care va avea premiera mondială în vara lui 2026, este estimat să coste între 28.000 şi 30.000 de euro (32.780–35.121 dolari), adresându-se clienţilor mai puţin înstăriţi interesaţi de vehicule electrice.

”Am înfruntat mereu provocări majore”, a spus Blume, invocând competiţia intensă, scăderea cererii în Europa, războiul preţurilor din China şi tensiunile comerciale, în special tarifele de import din SUA, care au lovit serios mărcile Audi şi Porsche.

Oferta Volkswagen include şi ID.Polo, un hatchback electric de mici dimensiuni, menit să consolideze segmentul accesibil al gamei.

Constructorii europeni se confruntă cu o competiţie puternică din partea Chinei în cursa de a aduce pe piaţă maşini electrice la preţuri reduse.

Presat de scăderea profiturilor pe piaţa chineză şi de cererea slabă din Europa, Volkswagen a anunţat un program amplu de reducere a costurilor, care presupune eliminarea a peste 35.000 de locuri de muncă şi diminuarea capacităţilor de producţie la fabricile din Germania.