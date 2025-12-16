Kumho, producătorul sud-coreean de anvelope, va deschide prima sa fabrică din Europa, în Polonia / Investiție de aproape 600 de milioane de euro

Producătorul sud-coreean de anvelope Kumho Tire va construi prima sa fabrică din Europa în Polonia, în orașul Opole, potrivit publicației Notes from Poland. Noua unitate de producție va avea o capacitate inițială de până la șase milioane de anvelope pe an și va crea aproximativ 400 de locuri de muncă.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Zona Economică Specială Wałbrzych, care acoperă mai multe regiuni din sud-vestul Poloniei, a anunțat vineri aprobarea vânzării unui teren din Opole către Kumho Tire, pentru suma de 36 de milioane de zloți (aproximativ 10 milioane de dolari).

Anunțul vine după ce compania a confirmat, la începutul lunii, alegerea orașului Opole ca locație pentru prima sa bază de producție europeană. Investiția totală este estimată la 587 de milioane de dolari (circa 2,1 miliarde de zloți), iar fabrica ar urma să devină operațională în august 2028.

Kumho a precizat că a analizat mai multe opțiuni în Europa înainte de a selecta Polonia, invocând avantajele logistice, disponibilitatea forței de muncă calificată, infrastructura industrială, accesul la piața europeană și pachetul de stimulente oferit de autoritățile poloneze.

Capacitatea inițială de producție va fi de șase milioane de anvelope anual, însă compania ia în calcul extinderi ulterioare, în funcție de evoluția cererii pe piață.

Directorul general al Kumho Tire, Il-taik Jung, a declarat că piața europeană are o importanță strategică majoră pentru industria globală a anvelopelor și că producția locală va permite companiei să își îmbunătățească competitivitatea și capacitatea de reacție în regiune.

Deși fabrica din Opole va fi orientată în principal către piața europeană, aceasta va face parte dintr-o rețea globală de producție integrată, care include unități din Asia și America de Nord, pentru a permite adaptarea rapidă la fluctuațiile cererii.

Contextul relațiilor economice dintre Polonia și Coreea de Sud

În ultimii ani, Polonia și Coreea de Sud și-au consolidat relațiile comerciale și industriale. În 2022, compania sud-coreeană Daesang Corporation, cel mai mare producător mondial de kimchi, a ales Polonia pentru prima sa fabrică europeană.

De asemenea, după invazia Rusiei în Ucraina, Polonia a comandat echipamente militare în valoare de miliarde de dolari din Coreea de Sud, inclusiv tancuri, obuziere autopropulsate, sisteme de artilerie cu rachete și avioane de luptă.

În 2024, compania poloneză WB Group a semnat un contract cu Hanwha Aerospace pentru producerea în Polonia a rachetelor CGR-080. Totodată, Hyundai Heavy Industries a început în acest an construcția unui terminal plutitor de gaz natural lichefiat destinat Poloniei, care va fi amplasat la Gdańsk.

Recent, o agenție guvernamentală sud-coreeană responsabilă cu promovarea conținutului creativ a deschis un birou la Varșovia, care va funcționa ca un centru regional pentru cooperare culturală și susținerea produselor culturale coreene în Europa Centrală și de Est.