Volkswagen mizează pe dominaţia în Europa printr-o gamă de vehicule electrice accesibile / ”Aceasta va fi prima gamă în care introducem conceptul nostru de celulă unificată pentru baterii”

Directorul general al Volkswagen, Oliver Blume, a declarat luni că producătorul german accelerează ofensiva pe piaţa vehiculelor electrice din Europa prin lansarea unei game de modele compacte şi accesibile, menită să consolideze poziţia de lider a companiei, transmite News.ro.

Volkswagen, cel mai mare furnizor de maşini electrice din Germania şi din Europa în acest an, a prezentat în weekend conceptul ID. Cross, un SUV electric de mici dimensiuni, care urmează să fie lansat pe piaţă în prima jumătate a anului viitor. Modelul va avea un preţ de pornire de aproximativ 25.000 de euro (29.300 de dolari).

Acesta este al patrulea model din noua familie de vehicule electrice Volkswagen, după ID.2 all, ID. GTI Concept şi ID. EVERY1.

”Am lucrat intens în ultimii ani pentru a îmbunătăţi software-ul şi bateriile. Aceasta va fi prima gamă în care introducem conceptul nostru de celulă unificată pentru baterii”, a spus Blume pentru CNBC.

”Suntem competitivi şi, de exemplu, în Europa suntem deja lideri de piaţă în electromobilitate, cu o cotă de 28%. Această familie de modele reprezintă un nou impuls pentru a creşte şi mai mult această cotă”, a adăugat el.

Declaraţiile au fost făcute înainte de deschiderea salonului auto IAA Mobility de la München, unde producătorii europeni, afectaţi de cererea slabă şi de presiunile tarifare americane, se confruntă cu expansiunea rapidă a constructorilor chinezi.

Acţiunile Volkswagen au crescut cu circa 12,2% de la începutul anului, în pofida tensiunilor comerciale dintre SUA şi industria auto europeană.