Producătorul german Volkswagen ar renunța la planul de mutare a producției hatchback­-ului său de succes Golf în Mexic. Potrivit Autocar, producția va rămâne în Germania, la fabrica din Wolfsburg, în contextul revizuirii elementelor-cheie ale strategiei sale globale de producție anunțate anul trecut, cum ar fi întârzieri în dezvoltarea noii platforme pentru mașini electrice.

La Wolfsburg se vor fabrica două electrice din grupul VW

Decizia de a transfera producția modelului ICE Golf de la sediul general din Germania, la Puebla, Mexic, în 2027, a fost anunțată în decembrie anul trecut, ca parte a unui acord privind securitatea locurilor de muncă încheiat cu comitetul de întreprindere al Volkswagen.

În același timp, VW a confirmat că fabrica din Wolfsburg urma să primească două modele electrice: viitorul Volkswagen ID 3 restilizat și modelul său soră, Cupra Born. Acestea vor fi transferate de la fabrica din Zwickau, asigurând astfel utilizarea în continuare a capacității de producție a fabricii istorice.

Cu toate acestea, consiliul de supraveghere al Volkswagen a amânat acum pachetul său de investiții pe mai mulți ani, prognozele interne sugerând că se confruntă cu un deficit de finanțare de 11 miliarde de euro numai pentru 2026.

Întârzierea platformei SSP, unul dintre factorii principali

Potrivit surselor Volkswagen, acest lucru a pus sub semnul întrebării numeroase proiecte de dezvoltare de noi modele și planificarea anterioară a producției, inclusiv mutarea modelului Golf în Mexic.

„Investiția este esența strategiei noastre pe termen lung. Când este amânată, proiectele sunt puse sub semnul întrebării, inclusiv cele care au fost deja decise”, a declarat o sursă pentru Autocar.

Un factor central al incertitudinii este întârzierea arhitecturii Scalable Systems Platform (SSP). Inițial planificată pentru lansare în 2026, problemele actuale legate de dezvoltarea software-ului au amânat introducerea acesteia până în 2029 sau chiar mai târziu. SSP este esențială pentru viitorul mașinilor electrice Volkswagen, având o arhitectură de 800 de volți pentru o încărcare mai rapidă în comparație cu sistemul de 400 de volți al platformei MEB actuale.

Fabrica din Wolfsburg era prevăzută pentru o reechipare pentru SSP

Fabrica din Wolfsburg nu era programată doar să construiască modelele ID3 și Born bazate pe MEB, ci era prevăzută și o reechipare ulterioară pentru a produce vehicule bazate pe SSP, inclusiv succesorii electrici ai modelelor Golf și Tiguan, cele mai bine vândute două modele cu motor cu ardere internă, de la sfârșitul acestui deceniu.

Întârzierea platformei SSP creează o problemă complexă. Mutarea producției modelelor Golf în Mexic și a modelelor ID 3 și Born la Wolfsburg a fost o strategie pe termen scurt și mediu. Odată cu amânarea viitorului electric pe termen lung, întreaga logică a acestor schimbări de producție este în curs de revizuire.

Fabrica din Wolfsburg ar putea fi confruntată cu incertitudine și posibile concedieri în masă dacă modelul Golf nu va mai fi produs acolo, iar vânzările succesorilor săi electrici definitivi nu reușesc să se aprindă. Asta ar însemna că volumul de producție proiectat al acestor modele va fi redus ulterior.