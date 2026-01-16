Premieră națională pe DN 17: Sistem de benzi reversibile cu management inteligent al traficului

Pe DN 17, la intrarea și ieșirea din municipiul Bistrița, va fi implementat un sistem inteligent de management al traficului care va permite utilizarea benzilor reversibile, în funcție de valorile de trafic. Proiectul reprezintă o premieră la nivel național, potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Cluj, citată de Mediafax.

DRDP Cluj a anunțat semnarea unui contract pentru realizarea studiului de fezabilitate aferent sistemului, care va fi aplicat pe două sectoare ale DN 17: între kilometrii 52+650 – 58+650 și 64+575 – 67+500, pe tronsoanele de acces către municipiul Bistrița.

Conform proiectului, drumul va fi reconfigurat de la două la trei benzi de circulație, iar banda centrală va putea fi direcționată temporar către sensul cu trafic mai intens. Alocarea se va face dinamic, printr-un sistem de control inteligent care va monitoriza fluxurile de vehicule.

Lucrările prevăd și reconfigurarea intersecțiilor giratorii existente, realizarea unor noi sensuri giratorii, precum și lărgirea podurilor și podețelor de pe traseele vizate.

Potrivit estimărilor DRDP Cluj, implementarea acestui sistem ar putea conduce la o creștere a vitezei medii de deplasare cu peste 50% și la reducerea timpilor de parcurs cu până la 42%, în special în intervalele cu trafic intens.

Reprezentanții DRDP menționează că Primăria Municipiului Bistrița este prima autoritate locală care s-a implicat într-un proiect de acest tip, bazat pe soluții de management dinamic al traficului, aplicate până acum în special în alte state europene.