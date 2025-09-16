Volvo România lansează EcoBonus Instant, alternativă la RABLA 2025 / Stimulent financiar dedicat SUV-urilor electrice

Volvo România a anunțat lansarea programului EcoBonus Instant, prin care clienții primesc contravaloarea voucherului Rabla Plus, în valoare de 3.700 de euro, la achiziția SUV-urilor electrice premium. Oferta este valabilă pentru modelele EX30, EX40, EC40 și EX90.

Inițiativa vine într-un context în care industria auto solicită măsuri mai clare și mai predictibile pentru stimularea electromobilității. Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA) a avertizat recent că nivelul actual al subvențiilor riscă să descurajeze cererea, în lipsa unor instrumente eficiente.

Prin EcoBonus Instant, Volvo încearcă să ofere o soluție imediată și transparentă, accesibilă atât persoanelor fizice, cât și celor juridice.

„La Volvo, tratăm toți clienții cu aceeași considerație și nu facem nicio diferență între persoane fizice și juridice: oricine își dorește un EX30, EX40, EC40 sau chiar exclusivul EX90 poate beneficia cu ușurință de Volvo EcoBonus Instant – o ofertă limitată și atractivă, în valoare de 3.700 de euro”, a declarat Andrei Huidan, Chief Commercial Officer, Forum Auto – Volvo Cars Importer.

Modelele incluse și perioada de aplicare a EcoBonus-ului

Programul este disponibil între 1 septembrie și 15 decembrie 2025 și se aplică pentru toate modelele electrice din gamă. Rezervările se pot face online, prin platforma dedicată Fararablaplus.ro.

EX30, cel mai mic SUV electric Volvo, are un preț de pornire de 29.800 de euro (TVA inclus). Modelul oferă încărcare rapidă de la 10% la 80% în 26 de minute și beneficiază de trei ani de service gratuit, cinci ani garanție și opt ani garanție pentru bateria de înaltă tensiune.

EX40 pornește de la 44.840 de euro și promite o autonomie de până la 571 km, încărcare rapidă în 28 de minute și accelerație de la 0 la 100 km/h în 4,8 secunde.

EC40, disponibil de la 47.437 de euro, se remarcă printr-un design mai sportiv și autonomie de până la 580 km, cu performanțe similare la capitolul încărcare și accelerație.

SUV-ul EX90, cu șapte locuri, are un preț de pornire de 89.817 euro. Este integral electric, oferă până la 600 km autonomie și se încarcă în mai puțin de 30 de minute. În plus, include tehnologii de siguranță de ultimă generație și dotări de confort specifice segmentului de lux.