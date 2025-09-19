Xiaomi va actualiza software-ul pentru peste 115.000 de sedanuri electrice SU7 din cauza unei probleme la asistența la condus

Xiaomi Corp a anunțat vineri că va lansa o actualizare software „over-the-air” (OTA) pentru mai mult de 115.000 de sedanuri electrice SU7, după ce autoritățile chineze au semnalat potențiale probleme de siguranță în utilizarea funcțiilor de asistență la condus, transmite Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Administrația de Stat pentru Reglementarea Pieței din China a precizat într-un comunicat că problema apare atunci când este utilizată funcția de pilot automat pe autostradă, parte a sistemului de conducere asistată de nivel 2. În astfel de condiții, „pot exista avertismente insuficiente sau performanțe limitate în scenarii speciale extreme”, se arată în notificarea oficială.

Rechemarea în service prin actualizare de software vizează 116.887 de unități SU7, versiunea standard, produse între februarie 2024 și august 2025.

Compania a confirmat măsura și a precizat că actualizarea va fi disponibilă începând de vineri. „Xiaomi va lansa o actualizare OTA pentru a remedia problema”, a transmis producătorul într-un comunicat.

Aceasta este a doua intervenție de acest tip încadrată la categoria rechemărilor de produse de la lansarea modelului SU7, anul trecut. În China, actualizările software pentru sistemele de condus asistat trebuie să primească aprobarea autorităților, pentru a evita situațiile în care producătorii ar putea ascunde defecte sau evita responsabilitatea legală.

Decizia survine la scurt timp după ce autoritățile chineze au prezentat, miercuri, un proiect de norme de siguranță pentru vehiculele cu automatizare de nivel 2. Noile reguli urmează să intre în vigoare din 2027 și vin pe fondul unui accident mortal produs în martie, în care a fost implicat un sedan SU7.

În acel caz, mașina a luat foc după ce a lovit un stâlp de beton pe marginea unei autostrăzi, cu o viteză de 97 km/h. Incidentul s-a petrecut la câteva secunde după ce șoferul a preluat controlul de la sistemul de asistență avansată la condus. Xiaomi a declarat atunci că sistemul emisese anterior un avertisment privind obstacolele aflate pe carosabil.

Automatizarea de nivel 2, conform standardelor internaționale, înseamnă că vehiculul poate prelua controlul asupra direcției, accelerației și frânării, dar șoferul trebuie să fie permanent atent și pregătit să intervină. Responsabilitatea finală rămâne, așadar, la conducătorul auto.

Prin această actualizare, Xiaomi încearcă să răspundă cerințelor de siguranță impuse de autoritățile chineze și să evite posibile riscuri asociate funcțiilor de conducere asistată.