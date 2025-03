Zeekr, rivalul Tesla din China, va oferi gratuit un sistem avansat de asistenţă pentru şoferi

Producătorul chinez de automobile electrice Zeekr va lansa gratuit capacităţi avansate de asistenţă pentru şoferi pentru clienţii săi locali, în contextul unei competiţii tot mai intense pe piaţă, a declarat CEO-ul Zeekr, Andy An, pentru CNBC înaintea unui eveniment de lansare de marţi, transmite CNBC, citată de News.ro.

Tehnologia permite maşinii să circule aproape autonom între destinaţii prestabilite, atâta timp cât şoferii ţin mâinile pe volan şi există aprobarea autorităţilor – ceea ce devine din ce în ce mai frecvent în marile oraşe din China.

Zeekr este cea mai recentă marcă chineză de vehicule electrice care îşi îmbunătăţeşte sistemele de asistenţă pentru şoferi, în timp ce Tesla încearcă să atragă mai mulţi cumpărători pentru propria sa versiune, numită Full Self Driving, în China.

După criticile iniţiale că software-ul Tesla, care costă 64.000 de yuani (8.850 de dolari), este prea scump, unii utilizatori chinezi de pe reţelele sociale au afirmat luni că Tesla oferă gratuit acest sistem pentru unii utilizatori până pe 16 aprilie. Tesla nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Versiunea Zeekr va fi gratuită, iniţial pentru un grup de testare, urmând să fie disponibilă publicului începând cu luna aprilie, potrivit companiei.

”În acest moment al dezvoltării, cred că abonamentele nu sunt atât de relevante”, a declarat CEO-ul Andy An într-un interviu acordat vineri, conform unei traduceri CNBC din mandarină.

Având în vedere competiţia acerbă, An a spus că Zeekr trebuie să recupereze decalajul faţă de liderii pieţei şi să devină un jucător de top.

”Aşadar, trebuie să suportăm anumite costuri”, a adăugat el, menţionând că Zeekr oferea anterior doar funcţii de asistenţă mai simple, precum cele pentru parcare.

Zeekr, companie listată în SUA, urmează să publice rezultatele financiare trimestriale joi, înainte de deschiderea pieţei americane. Acţiunile Zeekr au crescut cu aproximativ 6% de la începutul anului.

Tehnologia Nvidia şi utilizarea lidar

CEO-ul Zeekr a precizat că sistemul de asistenţă utilizează două cipuri Nvidia Orin X şi un senzor lidar (tehnologie de detectare şi măsurare a distanţelor prin laser), care permite vehiculului să navigheze fără a depinde prea mult de condiţiile de iluminare.

Versiunea viitoare a sistemului va folosi un cip auto mai avansat de la Nvidia, denumit Thor, un senzor lidar cu rază lungă şi patru senzori lidar cu rază scurtă.

”Utilizarea lidar poate creşte costurile, dar acest lucru reflectă cât de mult punem accent pe siguranţă”, a explicat An. El a mai spus că sistemul destinat pieţelor internaţionale nu va utiliza, deocamdată, cipurile Nvidia, din cauza reglementărilor diferite şi a cerinţelor specifice fiecărei pieţe.

Sistemul Zeekr va fi folosit şi pentru modelele EV ale mărcii Lynk & Co, iar pe viitor ar putea fi implementat şi pe vehiculele companiei-mamă Geely. Zeekr a preluat oficial Lynk & Co în acest an.

De la războiul preţurilor la competiţia sistemelor de asistenţă

Vânzările platformelor Nvidia pentru conducere autonomă au contribuit la creşterea veniturilor diviziei auto şi robotică a gigantului american la un nivel record de 570 milioane de dolari în al patrulea trimestru al anului fiscal 2025.

Reflectând cererea tot mai mare, producătorul chinez de senzori lidar Hesai a anunţat luna aceasta că livrările sale s-au dublat anual timp de patru ani consecutivi, până în 2024.

Directorul financiar al Hesai, Andrew Fan, a declarat săptămâna trecută pentru CNBC că se aşteaptă la o creştere semnificativă a sistemelor avansate de asistenţă pentru şoferi în acest an, comparativ cu 2023, menţionând o glumă din industrie conform căreia piaţa chineză a vehiculelor electrice a trecut de la ”un război al preţurilor” la ”un război al sistemelor de asistenţă pentru şoferi”.

În ultimii doi ani, această tehnologie a devenit un punct esenţial de vânzare pentru vehiculele electrice din China, care includ atât maşini 100% electrice, cât şi hibride.

BYD şi alţi concurenţi din China

Gigantul chinez al vehiculelor electrice, BYD, a anunţat în februarie că va implementa funcţii de asistenţă la condus pentru peste 20 de modele de automobile. Deocamdată, aceste funcţii se concentrează pe parcare şi navigaţie pe autostradă, dar compania intenţionează să lanseze un upgrade cu asistenţă de la punct la punct până la sfârşitul anului 2025.

Versiunea de bază a sistemului BYD utilizează un cip de la Horizon Robotics alături de Nvidia Orin, în timp ce versiunile mai avansate se bazează exclusiv pe alte cipuri Nvidia, potrivit unei analize realizate de Nomura.

Startupul chinezesc Xpeng, un alt client Nvidia care a mizat devreme pe sistemele avansate de asistenţă, a livrat peste 30.000 de maşini pe lună din noiembrie, datorită noului său model P7+, care a eliminat necesitatea abonamentelor pentru aceste funcţii.

În schimb, Nio a promovat abonamente pentru funcţiile sale de asistenţă la condus, dar încă nu a început să taxeze utilizatorii pentru acestea, potrivit companiei.