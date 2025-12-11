CEO-ul Airbus, Guillaume Faury, a recunoscut miercuri că producătorul european ar putea pierde în fața rivalului american Boeing în cursa anuală a comenzilor, după o perioadă de cinci ani în care s-a aflat constant în frunte. Declarațiile vin în contextul unor comenzi consistente pentru Boeing, alimentate atât de cererea puternică pentru modelul 787 Dreamliner, cât și de înțelegeri legate de disputele comerciale ale SUA, informează Reuters.

Potrivit datelor publicate miercuri, Boeing a înregistrat 908 comenzi nete între ianuarie și noiembrie, față de 700 pentru Airbus. Faury a subliniat că succesul americanilor este influențat și de intervențiile administrației SUA în negocierile tarifare cu diverse state, unde comenzi de avioane au fost incluse în pachetele de soluționare a disputelor comerciale.

„Este adevărat că au fost ajutați de președintele american în cadrul negocierilor tarifare cu mai multe țări, în care comenzile de avioane au devenit parte din rezolvarea tensiunilor comerciale”, a declarat Faury pentru postul France Inter.

Airbus rămâne lider la livrări

Chiar dacă în materie de comenzi noi Boeing pare să fi câștigat avans, Airbus continuă să conducă la capitolul livrări și păstrează un portofoliu de comenzi semnificativ mai mare. Compania europeană performează în special pe segmentul aeronavelor cu un singur culoar, cum este A321, în timp ce Boeing domină piața avioanelor lung-curier prin seria 787.

Analiștii remarcă faptul că mai multe companii aeriene au ales să anunțe sau să accelereze comenzi către Boeing pentru a atenua tensiunile comerciale cu SUA, în special în Asia. Industria americană insistă însă că succesul modelului 787 este determinat în primul rând de cererea pieței, nu de politica externă.

China, un echilibru fragil între Boeing și Airbus

Întrebat despre un posibil mega-contract cu China, Faury a explicat că nu se așteaptă la o nouă comandă uriașă în perioada imediată, ci la validarea unor contracte deja existente. Miercuri, Airbus a anunțat că a primit acordul autorităților chineze pentru livrarea a 120 de aeronave comandate anterior.

Surse din industrie afirmă însă că Airbus spera la o comandă de până la 500 de avioane pentru a-și atinge obiectivele interne, în timp ce Beijingul ar fi în discuții paralele și cu Boeing pentru un pachet similar. Analiștii occidentali estimează că, pe fondul tensiunilor economice cu SUA și Europa, China va continua să mențină un echilibru între cei doi producători, pentru a susține creșterea traficului aerian.