ARCMEDIA, nr. 1 detașat în clasamentul grupurilor de presă, la nivel national, în luna decembrie

ARCMEDIA, cel mai mare grup de publishing din România, a fost în luna decembrie 2025, liderul absolut al internetului în România.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Potrivit cifrelor furnizate prin intermediul SATI (Studiul de Audiență și Trafic de Internet), la nivelul grupurilor de presă, ARCMEDIA a obținut prima poziție, devansând cu mult grupurile Ringier, DIGI România, Intact Media Group sau PRO TV.

Site-urile din cadrul ARCMEDIA (singurul din Top 3 companii de presă online cu capital 100% românesc) au înregistrat un total de 12.852.030 de cititori unici. Astfel, ARCMEDIA a detronat toate celelalte trusturi de presă online din România. Locul doi a fost ocupat de grupul Ringier, cu un total de 11.386.298 de utilizatori unici, iar podiumul a fost completat de Digi România, cu 10.336.863 de cititori unici.

Despre ARCMEDIA

ARCMEDIA este un grup media fondat și deținut de antreprenorul și jurnalistul Radu Budeanu, care reunește sub aceeași umbrelă unele dintre cele mai relevante și influente branduri media din România. Portofoliul ARCMEDIA include agențiile de știri și imagini Mediafax și Mediafax Foto, precum și publicațiile Gândul, G4Media, CANCAN, Ciao, G4Food, Economedia, ProSport, Promotor, Ce se întâmplă, doctore?, Descoperă, go4it, go4games, Liga2, Râzi cu lacrimi, Apropo, TechRider și Pets&Cats.

ARCMEDIA – Unim Perspective