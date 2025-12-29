Piața de telecom din România are venituri în declin / Cele mai mari pierderi vin din telefonia mobilă / Serviciile de internet aduc cele mai multe venituri

Veniturile totale ale operatorilor de telecomunicații din România au scăzut cu 1% anul acesta, în comparație cu anul trecut. Potrivit Economica.net, acest declin confirmă trendul descendent început în 2024. În primele șase luni ale anului 2025, veniturile au coborât la 7,88 de miliarde de lei, în scădere cu peste 5% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Ponderea veniturilor distribuită pe servicii

Cea mai mare pondere în veniturile totale o reprezintă serviciile de internet fix și mobil. Acestea au generat 3,22 de miliarde de lei în primul semestru al anului, cu puțin mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut.

Telefonia mobilă rămâne al doilea cel mai important segment, cu venituri însă în scădere față de anul trecut. Cu venituri de 2,12 miliarde de lei, scăderea este de 5,6% față de al doilea semestru din 2024 și de peste 13% față de începutul anului trecut. Telefonia fixă continuă să piardă teren, cu venituri de 0,60 miliarde de lei, în timp ce retransmisia TV a adus 1,24 miliarde de lei, segment relativ stabil în ultimii doi ani.

Pe fondul acestor evoluții pe piața de telecom din România, venitul lunat per locuitor a coborât la 69 de lei în semestrul I din 2025, față de 73,2 lei din primul semestru de acum doi ani. Scăderea este vizibilă în zona de telefonie fixă și mobilă, iar internetul rămâne singurul segment cu o contribuție în ușoară creștere.

Cum stau marii operatori de telecom

Și structura cotelor de piață este într-o continuă dinamică. Operatorul românesc Digi își consolidează poziția și câștigă constant cotă de piață. Aceasta a ajuns la 31% din veniturile totale ale pieței pentru primul semestru din 2025. Comparând cu cei 29,7% de cotă de piață pe care îi avea în semestrul II din 2024 și 25,3% din 2023, reprezintă cea mai mare creștere din toți marii jucători pe piața românească de telecom.

Orange rămâne lider după venituri (33,2% cotă de piață – semestrul I 2025), deși în scădere față de anul trecut. Vodafone rămâne pe locul 3, cu o cotă de 23,4%, iar Telekom, care a și ieșit de pe piața locală, avea o cotă de 6,6%.