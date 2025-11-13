Grupul Vodafone și filiala sa ucraineană construiesc un nou cablu submarin în Marea Neagră pentru a conecta Europa și Asia, evitând în mod deliberat teritoriul rus. Sistemul reprezintă unul dintre cele mai ambițioase proiecte de infrastructură de telecomunicații din regiune din ultimii ani.

Cablul Vodafone din Marea Neagră va consolida comunicația digitală între Europa și Asia

Potrivit TomsHardware, lucrările la sistemul de cabluri submarine Kardesa sunt prevăzute să înceapă în 2027 în Bulgaria, iar alte țări vor urma curând după aceea. Acesta va traversa și Ucraina devastată de război, dar numai în zone sigure recunoscute la nivel internațional. Proiectul este estimat să coste peste 100.000.000 de euro, dar va îmbunătăți conectivitatea în țările pe care le conectează și poate chiar va stimula investiții suplimentare în centre de date și IA. Mai mult decât atât, acesta ocolește Rusia, care a fost suspectată de sabotarea mai multor cabluri submarine începând cu sfârșitul anului 2024.

În prezent, harta cablurilor submarine arată un singur cablu submarin care traversează Marea Neagră, conectând Georgia de Bulgaria. Deși există și alte cabluri în regiune, acestea conectează în principal țări vecine, precum Rusia și Georgia, sau Bulgaria și Turcia. Proiectul Kardesa va interconecta cele trei țări vecine Georgia, Turcia și Bulgaria, și apoi va traversa marea pentru a ajunge în Ucraina, adăugând un alt punct de conexiune între Europa și Asia care nu trece prin Marea Mediterană.

Focus asupra vulnerabilității conexiunilor submarine globale

Această conexiune suplimentară este crucială, întrucât statele și actorii non-statali descoperă vulnerabilitatea conexiunilor submarine globale. În luna septembrie, mai multe cabluri au fost întrerupte în Marea Roșie, compromițând conectivitatea între Europa, Asia și Orientul Mijlociu. Astfel, mai multe trasee care traversează diverse regiuni geografice ar oferi diversitate rutelor de internet sau opțiunea de a direcționa traficul prin cabluri diferite.

Astfel, chiar dacă un cablu se defectează sau este atacat, altele pot prelua conexiunea, sporind reziliența internetului global. Meta planifică un cablu submarin global de 50.000 km care va conecta SUA, Brazilia, Africa, India și Australia. Traseul propus evită punctele fierbinți geopolitice globale, precum Europa de Nord, Orientul Mijlociu și Strâmtoarea Malacca.

Măsuri pentru a proteja cablurile submarine

Cu toate acestea, rutarea cablurilor submarine pentru a evita amenințările nu este întotdeauna viabilă pentru națiunile dintr-o anumită zonă, astfel încât companiile și țările au început să ia măsuri pentru a le proteja. De exemplu, compania germană AP Sensing a dezvoltat tehnologia Distributed Fiber Optic Sensing, care utilizează sonarul pentru a detecta sabotajul cablurilor de fibră optică. NATO a început, de asemenea, să utilizeze drone pentru a proteja infrastructura subacvatică, în timp ce Taiwanul intensifică patrulele pentru a-și proteja infrastructura de cabluri submarine.