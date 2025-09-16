Taiwanul lansează patrule maritime 24 de ore pe zi pentru a proteja cablurile submarine de operațiunile de sabotaj ale Chinei

Taiwan a lansat patrule non-stop în strâmtoarea Taiwan pentru a-și apăra cablurile submarine, care, potrivit oficialilor, sunt acum ținta tacticii „zonei gri” a Chinei. Acest lucru vine după multiple incidente de sabotaj suspectat care au amenințat legăturile vitale de comunicații ale insulei, potrivit Reuters.

Pentru a utiliza în mod eficient resursele limitate ale pazei de coastă din Taiwan, se acordă o atenție specială pentru „96 de ambarcațiuni legate de China aflate pe lista neagră”, relatează Reuters.

Autoritățile taiwaneze speră că actualizarea strategiei va aborda ceea ce este considerat o tactică de război din zona gri, din ce în ce mai populară, și anume amenințarea sabotării conexiunilor submarine.

Pentru raportul său exclusiv privind starea amenințării cablurilor de comunicații submarine din jurul insulei, Reuters a făcut o călătorie cu nava de 100 de tone a pazei de coastă din Taiwan, PP-10079.

PP-10079 a monitorizat și, în cele din urmă, a reținut nava Hong Tai după ce a devenit evident că mișcările sale suspecte ar putea fi asociate cu deteriorarea cablului TP3. Căpitanul chinez al navei Hong Tai a fost găsit vinovat de întreruperea deliberată a cablului TP3 în cadrul unei proceduri judiciare din această vară.

La bordul navei PP-10079, căpitanul i-a spus reporterului Reuters că incursiunile suspectate a fi susținute de China „au subminat grav pacea și stabilitatea societății taiwaneze”. Desigur, conectivitatea la internet este, de asemenea, o resursă cheie vitală pentru guvern, întreprinderi și utilizatori personali.

Patrulări 24 de ore din 24, detectoare, supraveghere radar

Supravegherea a fost intensificată la patrulări 24 de ore din 24, ca reacție la noua amenințare din zona gri. Navele sunt ajutate de tehnologia recent implementată. De exemplu, sursa menționează că navele pazei de coastă primesc alerte atunci când navele se apropie la mai puțin de 1 km de TP3, navigând cu viteză redusă. Zeci de stații radar din jurul insulei scanează, de asemenea, navele suspecte.

Copierea strategiei Rusiei din Marea Baltică

În august, un echipaj cu posibile legături cu Rusia a fost acuzat de tăierea cablurilor în Marea Baltică, folosind nave care arborează pavilionul unei țări terțe, probabil pentru a evita impozitele și reglementările. În paralel, se crede că China operează o miliție maritimă pentru activități similare de război în zona gri, care păstrează un anumit grad de negare plauzibilă.

Poate că situația din apele din jurul Taiwanului este chiar mai gravă decât în Marea Baltică. China este cu siguranță un Goliat în comparație cu Taiwanul în ceea ce privește dimensiunea, populația, forțele armate și resursele. Pe lângă cele 96 de nave legate de China menționate anterior, există alte aproximativ 400 de nave legate de China care ar putea fi transformate în vehicule de război, a declarat pentru Reuters un oficial de securitate taiwanez, ceea ce crește drastic presiunea asupra pazei de coastă a Taiwanului.