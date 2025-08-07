Un startup lituanian a dezvoltat muniție inteligentă pentru drone, care nu utilizează GPS-ul

Un startup lituanian numită PDKinematics a dezvoltat un nou modul inteligent de țintire pentru muniția lansată din aer, un sistem cunoscut sub numele de „Padūkėlis”, transmite Defence Blog.

Potrivit expertului în apărare Darius Antanaitis, această soluție produsă pe plan intern oferă un sistem de ghidare autonom, care nu depinde de GPS, ceea ce este esențial pentru câmpurile de luptă moderne, unde războiul electronic și bruiajul pot perturba navigația prin satelit. Modulul poate fi lansat de pe drone, avioane cu aripi fixe și elicoptere și este proiectat pentru a fi integrat în diverse tipuri de muniții.

Antanaitis a distribuit imagini ale modulului compact pe rețelele de socializare, menționând că acesta este montat pe un corp aerodinamic de dimensiuni reduse, ceea ce sugerează utilizarea sa cu platforme aeriene ușoare sau tactice, precum vehiculele aeriene fără pilot (UAV). El a subliniat că proiectul este un exemplu interesant al sectorului în creștere al tehnologiei de apărare din Lituania, unde firmele locale creează soluții autohtone, aliniate la nevoile operaționale ale NATO.

„Este cu adevărat încurajator să vedem un astfel de talent ingineresc de vârf aici, în Lituania, și să vedem crearea de soluții care pot avea un impact real asupra capacităților de apărare naționale și ale aliaților”, a declarat el.