Constructorul aeronautic european Airbus va testa roboţi umanoizi dezvoltaţi în China în procesele de asamblare a aeronavelor, în cadrul unui parteneriat cu compania UBTech Robotics.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Potrivit UBTech, Airbus a achiziţionat robotul umanoid Walker S2, urmând ca cele două părţi să colaboreze pentru a evalua modul în care acesta poate sprijini diverse sarcini din fabricile de producţie a aeronavelor. Testele vor avea loc în medii industriale complexe, unde sunt necesare precizie ridicată, respectarea strictă a normelor de siguranţă şi funcţionare fiabilă pe termen lung.

Walker S2 a fost prezentat oficial în vara anului trecut

Walker S2, prezentat oficial în vara anului trecut, este conceput special pentru uz industrial. Robotul are aproximativ 1,75 metri înălţime, este dotat cu braţe şi mâini articulate şi dispune de un sistem de viziune care îi permite să se deplaseze şi să interacţioneze cu mediul de lucru într-un mod similar oamenilor.

El poate transporta sarcini de până la 15 kilograme şi este echipat cu o platformă de inteligenţă artificială proprie, care îi permite să recunoască obiecte şi să se adapteze la diferite activităţi de pe liniile de producţie.

Una dintre caracteristicile-cheie ale robotului este sistemul autonom de schimbare a bateriilor, care îi permite să funcţioneze continuu, fără pauze lungi pentru încărcare, un avantaj important pentru fabricile care operează non-stop, informează Interesting Engineering.

Walker S2 este deja utilizat de companii din mai multe sectoare

UBTech a precizat că Walker S2 este deja utilizat de companii din mai multe sectoare, inclusiv de producătorul auto BYD şi de gigantul Foxconn, iar până la finalul anului trecut fuseseră produse 1.000 de unităţi în fabrica sa din Liuzhou, în sudul Chinei. Cererea tot mai mare reflectă interesul crescut pentru roboţi umanoizi în mediul industrial.

Parteneriatul cu Airbus vine după un acord similar semnat recent cu compania americană Texas Instruments, care testează robotul pe propriile linii de producţie. Aceste colaborări arată accelerarea strategiei UBTech de a intra pe pieţe externe şi de a-şi poziţiona roboţii ca soluţii flexibile pentru industrii diverse, de la aviaţie şi semiconductori până la auto şi electronice de consum.

Primul startup chinez din domeniul roboţilor umanoizi listat la bursă

Fondată în 2012, în Shenzhen, UBTech a devenit primul startup chinez din domeniul roboţilor umanoizi listat la bursă, după debutul său pe piaţa din Hong Kong la finalul lui 2023.

Compania a anunţat comenzi de 1,4 miliarde de yuani în 2025 şi estimează livrarea a zeci de mii de roboţi industriali în acest an. Anunţul parteneriatului cu Airbus a fost primit pozitiv de investitori, iar acţiunile UBTech au înregistrat o creştere semnificativă la începutul săptămânii.