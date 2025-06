O companie britanică propune un nou sistem de propulsie care reduce consumul de combustibil cu până la 90% pe zborurile scurte

Compania britanică Helix, specializată în sisteme de propulsie electrică, a prezentat un nou concept de motor hibrid-electric destinat aeronavelor care operează pe distanțe scurte, conform InterestingEngineering.

Potrivit documentului tehnic „A New Architecture for Aviation”, soluția propusă poate reduce consumul de combustibil de la 230 kg la doar 23,8 kg per zbor – o reducere de aproape 90%.

Arhitectura este proiectată pentru zboruri de până la 250 mile nautice (aproximativ 460 km), care reprezintă peste un sfert din traficul aerian global.

Pe aceste rute, consumul specific este ridicat, iar operatorii se confruntă cu presiuni din ce în ce mai mari pentru a reduce emisiile și costurile, mai ales în contextul creșterii prețurilor la combustibilii sustenabili.

Noul sistem de propulsie se bazează pe o configurație hibridă în serie, în care motorul electric funcționează împreună cu un generator compact alimentat cu combustibil lichid. Această configurație permite decolarea și aterizarea exclusiv pe bază de electricitate, în timp ce generatorul reîncarcă bateriile în faza de zbor de croazieră.

Helix arată că, în varianta complet electrică, un avion de 8.500 kg echipat cu baterii comerciale de 205 Wh/kg poate atinge o autonomie de doar 142 mile nautice. În schimb, cu noul sistem hibrid, autonomia ajunge la 250 mile nautice, iar consumul de combustibil scade la 59,5 kg – cu 74,3% mai puțin decât la o aeronavă convențională.

Un element esențial în reducerea masei și creșterea eficienței este motorul electric Helix SPX417-200. Acesta furnizează 568 kW de putere continuă la o greutate de doar 90 kg. Înlocuind sistemul MagniX650, care cântărește 205 kg, Helix economisește 162 kg doar din motoare. Astfel, se pot instala baterii suplimentare de 36,7 kWh, ceea ce reduce consumul la 52,9 kg.

Într-o versiune optimizată, sistemul de propulsie include un motor cu reductor, care permite adăugarea a 45,5 kWh de baterii în plus și duce consumul la 50,2 kg – o reducere totală de 15,7% față de configurația hibridă de bază.

O altă componentă importantă este utilizarea ventilatoarelor carenate (ducted fans) în locul elicelor clasice. Acestea reduc pierderile de energie de la vârfurile palelor și permit generarea aceleiași tracțiuni cu 25% mai puțină putere la arbore. Deși adaugă 91 kg și scad ușor viteza optimă de croazieră, contribuie semnificativ la scăderea consumului total.

„Soluția noastră reprezintă un pas important spre o aviație regională mai eficientă și cu emisii reduse, folosind tehnologii disponibile chiar acum”, afirmă reprezentanții Helix.

În forma finală, sistemul de propulsie propus consumă doar 21,7% din combustibilul necesar unei configurații clasice, oferind o alternativă concretă și eficientă pentru operatorii aerieni care deservesc rute scurte.