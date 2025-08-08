Totul e posibil în războiul ruso-ucrainean: Avion agricol, devenit avion de vânătoare de drone dotat cu rachete aer-aer / Zlin Z-137 Agro Turbo, gândit pentru stropirea culturilor

Un videoclip care circulă pe rețelele de socializare pare să arate, pentru prima dată, un avion modernizat Zlin Z-137 Agro Turbo, modificat pentru a transporta și a lansa rachete, transmite Defence Blog.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Clipul a fost distribuit de comunitatea de informații open-source Tysk, care a scris: „Zborul unui avion turbopropulsor Moravan Z-137 Agro Turbo, convertit pentru a lansa rachete, undeva deasupra Ucrainei”.

Imaginile nu au fost verificate independent, iar locația și data rămân neconfirmate. Cu toate acestea, unii analiști consideră că a fost filmat în Ucraina la sfârșitul lunii iulie, pe baza recoltării de grâu vizibile în fundal.

Zlin Z-137 Agro Turbo este un avion agricol proiectat în Cehoslovacia, utilizat în mod obișnuit pentru stropirea cu substanțe a culturilor. În videoclip, avionul pare să fi fost echipat pentru uz militar, transportând ceea ce par a fi rachete aer-aer R-73 (denumire NATO AA-11 Archer).

Aeronave modificate în contextul conflictului

Experții au remarcat câteva caracteristici neobișnuite. Spre deosebire de multe aeronave modificate în Ucraina, care poartă însemne naționale albastre și galbene pentru a preveni incidentele de foc prietenos, această aeronavă nu avea astfel de însemne. În schimb, avea dungi de recunoaștere rapidă pe coadă, însemne mai frecvent întâlnite în operațiunile din perioada 2015-2018.

Deși configurația exactă a armelor nu poate fi confirmată din imagini, adaptarea unei aeronave agricole pentru roluri de luptă reflectă o tendință mai largă a Ucrainei de a improviza în fața conflictului în curs. În cazuri anterioare, Ucraina a reutilizat aeronave civile pentru misiuni de supraveghere, de logistică și chiar pentru atac direct atunci când aeronavele de luptă tradiționale nu erau disponibile sau adecvate.

Dacă este autentic, observarea unui Z-137 echipat cu rachete ar reprezenta un alt exemplu de platforme neconvenționale puse în serviciu. Avioanele agricole, cu structurile lor robuste și manevrabilitatea la viteză redusă, pot fi modificate pentru a opera de pe piste scurte sau improvizate și pentru a transporta sarcini utile modeste, ceea ce le face utile pentru roluri de nișă, cum ar fi apărarea localizată, hărțuirea sau atacurile surpriză. Cel mai probabil, însă, acest Z-137 este folosit pentru distrugerea dronelor inamice.

Citește și: Rusia copiază tactica inspirată de Primul Război Mondial a Ucrainei, care are un real succes împotriva dronelor / Cum a ajuns umilul Yak-52 avion de vânătoare