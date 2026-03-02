Traficul aerian de pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București a fost serios afectat luni, după ce 35 de curse au fost anulate pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu.

Anunțul a fost făcut de Compania Națională Aeroporturi București, potrivit Mediafax.

În total, sunt afectate 17 decolări și 18 aterizări, potrivit datelor transmise de operatorul aeroportuar. Cele mai multe zboruri vizate aveau ca destinație sau punct de plecare aeroporturi din Israel, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Egipt sau Iordania.

Printre companiile aeriene care și-au anulat cursele se numără Animawings, El Al-Israel Airlines, FlyDubai, Hisky Europe, Israir, Qatar Airways, Tarom și Wizz Air Malta.

În practică, aproape întreaga legătură aeriană directă dintre București și unele dintre cele mai importante hub-uri din regiune a fost suspendată pentru ziua de luni.

Lista completă a zborurilor anulate – 2 martie 2026

COMPANIA ANIMA WINGS AVIATION S.A.

1 | AWG701 | 02.03.2026 01:45:00 | BEN GURION

COMPANIA EL AL-ISRAEL AIRLINES

2 | ELY573 | 02.03.2026 09:45:00 | BEN GURION

3 | ELY574 | 02.03.2026 11:00:00 | BEN GURION

4 | ELY571 | 02.03.2026 20:35:00 | BEN GURION

5 | ELY572 | 02.03.2026 21:45:00 | BEN GURION

COMPANIA FLYDUBAI

6 | FDB1709 | 02.03.2026 07:00:00 | DUBAI INTL

7 | FDB1710 | 02.03.2026 08:00:00 | DUBAI INTL

8 | FDB1797 | 02.03.2026 13:55:00 | DUBAI INTL

9 | FDB1798 | 02.03.2026 15:00:00 | DUBAI INTL

10 | FDB1795 | 02.03.2026 22:05:00 | DUBAI INTL

11 | FDB1796 | 02.03.2026 23:10:00 | DUBAI INTL

COMPANIA HISKY EUROPE

12 | HYS238 | 02.03.2026 02:00:00 | BEN GURION

13 | HYS8171 | 02.03.2026 07:00:00 | AL MAKTOUM

14 | HYS7175 | 02.03.2026 07:00:00 | RAS AL KHAIMAH

15 | HYS235 | 02.03.2026 11:30:00 | BEN GURION

16 | HYS236 | 02.03.2026 17:30:00 | BEN GURION

17 | HYS8172 | 02.03.2026 17:50:00 | AL MAKTOUM

18 | HYS7176 | 02.03.2026 18:10:00 | RAS AL KHAIMAH

COMPANIA ISRAIR AIRLINES

19 | ISR707 | 02.03.2026 11:45:00 | BEN GURION

20 | ISR708 | 02.03.2026 12:45:00 | BEN GURION

COMPANIA QATAR AIRWAYS

21 | QTR219 | 02.03.2026 06:40:00 | HAMAD INTERNATIONAL AIRPORT

22 | QTR220 | 02.03.2026 10:40:00 | DOHA INTERNATIONAL AIRPORT

23 | QTR221 | 02.03.2026 13:20:00 | DOHA INTERNATIONAL AIRPORT

COMPANIA TAROM

24 | ROT101 | 02.03.2026 00:45:00 | CAIRO INTL

25 | ROT187 | 02.03.2026 00:45:00 | QUEEN ALIA INTL

26 | ROT1101 | 02.03.2026 01:00:00 | CAIRO INTL

27 | ROT2154 | 02.03.2026 02:40:00 | BEN GURION

28 | ROT102 | 02.03.2026 07:20:00 | CAIRO INTL

29 | ROT1102 | 02.03.2026 07:35:00 | CAIRO INTL

30 | ROT155 | 02.03.2026 20:45:00 | BEN GURION

COMPANIA WIZZ AIR MALTA

31 | WMT3268 | 02.03.2026 01:30:00 | DUBAI INTL

32 | WMT3257 | 02.03.2026 05:15:00 | BEN GURION

33 | WMT3269 | 02.03.2026 12:00:00 | BEN GURION

34 | WMT3258 | 02.03.2026 12:15:00 | BEN GURION

35 | WMT3267 | 02.03.2026 14:40:00 | DUBAI INTL

Autoritățile aeroportuare nu au precizat deocamdată dacă vor exista și alte anulări în zilele următoare, însă situația rămâne fluidă. Pasagerii sunt sfătuiți să verifice în permanență statusul zborurilor direct la companiile aeriene sau pe site-ul oficial al aeroportului.

Conflictul din Orientul Mijlociu continuă să producă efecte în lanț asupra transportului aerian internațional, iar aeroportul Otopeni nu face excepție.