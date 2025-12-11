China a finalizat joi zborul inaugural al „Jiutian”, prima aeronavă portadrone cu o lungime de 16,35 metri şi o lăţime de 25 metri, ceea ce reprezintă un nou exemplu al progresului gigantului asiatic în dezvoltarea vehiculelor aeriene fără pilot, relatează EFE.

Proiectat de Corporaţia Industriei Aeronautice din China (AVIC), „Jiutian” a efectuat această decolare inaugurală în judeţul Pucheng din provincia Shaanxi, a informat agenţia oficială Xinhua, fără a oferi mai multe detalii despre zbor.

„Jiutian” este conceput pentru a îndeplini „misiuni civile”

Aeronava, care are o greutate maximă la decolare de 16 tone şi o capacitate de încărcătură utilă de 6.000 de kilograme, poate opera până la 12 ore şi are o autonomie de până la 7.000 de kilometri, a menţionat agenția de presă Xinhua, citată de Agerpres.

„Jiutian” este conceput pentru a îndeplini „diverse misiuni civile” graţie unui sistem modular de sarcină utilă care îi permite să realizeze de la livrări precise de încărcături grele în zone îndepărtate până la activităţi de comunicaţii de urgenţă şi asistenţă în caz de dezastru, precum şi lucrări de cartografiere geografică şi inventariere a resurselor.

Acest aparat a fost prezentat în noiembrie anul trecut la principalul salon aeronautic din China, desfăşurat la Zhuhai, în provincia Guangdong, şi are capacitatea de a transporta până la 100 de unităţi de „muniţie hoinară” sau drone mici, inclusiv drone kamikaze, a menţionat în luna mai ziarul South China Morning Post din Hong Kong.

Jiutian ar putea fi folosit în misiuni de culegere de informaţii

Conform acestei surse, „Jiutian” dispune de opt puncte de sarcină utilă şi ar putea fi folosit în misiuni de culegere de informaţii, supraveghere şi recunoaştere, precum şi în războiul electronic.

Zborul său inaugural reprezintă un nou progres în dezvoltarea armamentului de înaltă tehnologie în China, un element central al obiectivului preşedintelui chinez, Xi Jinping, de a construi forţe armate de „clasă mondială” capabile să „poarte şi să câştige războaie” până în 2049.

În timpul paradei militare desfăşurate în luna septembrie, la Beijing, cu ocazia celei de-a 80-a aniversări a încheierii celui de-al Doilea Război Mondial în Pacific, China a expus câteva dintre principalele sale progrese militare, printre care drone de luptă echipate cu sisteme de inteligenţă artificială capabile să opereze împreună cu avioane de vânătoare cu echipaj.