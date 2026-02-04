China a reușit să efectueze cu succes primul zbor al avionului său de transport hibrid și autonom, YH-1000S, în municipiul Chongqing, situat în sud-vestul țării. Dezvoltat de Academia Chineză de Aerodinamică Aerospațială (CAAA), acest aparat este o versiune modernizată a modelului YH-1000, destinat pieței interne, și marchează un pas important pentru extinderea capacităților logistice autonome la nivel internațional, anunță CGTN.

YH-1000S este proiectat să decoleze și să aterizeze pe distanțe foarte scurte, ceea ce îi permite să opereze pe drumuri secundare, piste de pământ compacte sau chiar terenuri cu iarbă. De asemenea, aparatul poate fi echipat cu kituri speciale pentru aterizări pe apă sau pe zăpadă, făcându-l potrivit pentru misiuni complexe de logistică, răspuns la dezastre și intervenții de urgență.

Cu o autonomie de 1.500 km și o capacitate de încărcare de 1.200 kg, YH-1000S poate transporta și descărca marfă atât prin partea frontală, cât și prin partea inferioară, facilitând operațiuni flexibile în locații greu accesibile. Sistemul său de propulsie hibrid nu doar că scurtează distanța necesară pentru decolare și aterizare, dar sporește și raza de acțiune și capacitatea de transport.

Proiectul YH-1000 a debutat în iunie 2024, iar modelul inițial a efectuat primul său zbor în mai 2025, livrând aproximativ 400 kg de marfă. Potrivit liderilor de proiect, noile teste demonstrează că YH-1000S este pregătit pentru operațiuni comerciale internaționale, susținând dezvoltarea „economiei de joasă altitudine” în vestul Chinei.

În comparație cu predecesorul său, YH-1000S oferă o capacitate de transport mai mare, o autonomie extinsă și posibilitatea de decolare și aterizare pe distanțe și mai scurte, consolidând poziția Chinei în domeniul transportului autonom și al logisticii inovative.