Grupul francez Airbus analizează extinderea activităților industriale în România, printr-un parteneriat cu IAR Brașov pentru producția locală a elicopterului multirol H225M. Planul este însă condiționat de o comandă fermă din partea statului român pentru 42 de aparate, considerată esențială pentru justificarea investiției, potrivit unui comunicat al companiei.

Reprezentanții companiei subliniază importanța strategică a pieței locale. „România este o țară strategică pentru noi”, a declarat Georges Durdilly, director general al Airbus Helicopters în România, precizând că grupul este pregătit să dezvolte aici un ecosistem industrial complet, care să includă producție, mentenanță și lanțuri de aprovizionare cu impact atât local, cât și internațional.

Proiectul a fost discutat recent în cadrul unui eveniment de tip „Industry Day”, organizat la Ghimbav, unde furnizori din industria aerospațială și de apărare din România și Franța au analizat oportunitățile de colaborare. Discuțiile s-au concentrat pe posibilitatea localizării producției, transferului de know-how și dezvoltării unui sistem de suport pe termen lung pentru viitoarea flotă. Inițiativa este integrată în programul european SAFE (Security Action for Europe), care vizează consolidarea capacităților de apărare la nivelul Uniunii Europene.

Potrivit Airbus, obiectivul este construirea unui ecosistem industrial robust în România, capabil să susțină operarea și întreținerea elicopterelor H225M la standarde ridicate. Proiectul ar putea genera locuri de muncă în domenii tehnologice avansate și ar consolida lanțurile locale de furnizori.

Colaborarea dintre industria aeronautică românească și cea franceză are rădăcini vechi, încă din anii 1970, când România producea sub licență elicopterele Alouette III și Puma. Noul model H225M este considerat de oficialii din industrie drept continuarea naturală a acestei tradiții.

La rândul său, conducerea IAR Brașov susține că infrastructura și expertiza existente permit trecerea la o nouă generație de producție. Compania își propune să atragă furnizori internaționali și să integreze firmele locale în lanțuri de producție de nivel superior, inclusiv ca parteneri direcți (Tier 1).

În acest context, decizia privind achiziția celor 42 de elicoptere devine esențială nu doar pentru modernizarea flotei militare, ci și pentru dezvoltarea unei industrii aerospațiale locale cu valoare adăugată ridicată.