Arabia Saudită poartă discuții cu Airbus și Boeing pentru o posibilă comandă record de avioane

Arabia Saudită a demarat discuții preliminare cu Airbus și Boeing pentru o posibilă achiziție de amploare de aeronave, care ar putea deveni cea mai mare comandă din istoria companiei aeriene naționale Saudia.

Negocierile au loc într-un moment în care regatul investește masiv pentru a se transforma într-un hub regional și global pentru transport aerian, turism și logistică, potrivit Bloomberg.

Surse apropiate discuțiilor afirmă că autoritățile saudite iau în calcul achiziționarea a cel puțin 150 de aeronave, atât cu fuselaj îngust, cât și cu fuselaj larg. Saudia analizează mai multe modele oferite de ambii producători, însă nu a fost luată încă o decizie privind tipurile exacte sau numărul final de avioane. Negocierile se află într-o fază incipientă și nu există garanția că acestea se vor concretiza într-un contract ferm.

Noile aeronave ar urma să înlocuiască o parte din flota actuală a companiei, care numără aproximativ 200 de avioane, dar și să susțină planurile de extindere ale transportatorului. Saudia, o companie aeriană de stat cu o istorie de peste 80 de ani, a realizat deja comenzi semnificative în ultimii ani. În 2024, a contractat 105 avioane Airbus cu fuselaj îngust, iar în 2023 a comandat 39 de aeronave Boeing 787 Dreamliner, cu opțiunea de a achiziționa încă 10.

Potrivit Bloomberg, Saudia este în curs de repoziționare strategică, urmând să se concentreze mai mult pe transportul pelerinilor religioși, în timp ce o nouă companie aeriană de stat, Riyadh Air, este pregătită să intre pe piață cu un model orientat către segmentul premium și de lux.

În paralel, Saudia a trecut prin schimbări importante la nivel managerial și operațional. Compania a încheiat parteneriate cu organizații sportive, a anunțat integrarea serviciului de internet prin satelit Starlink, furnizat de SpaceX, pe anumite aeronave și a pus un accent mai mare pe îmbunătățirea experienței pasagerilor.

Aceste demersuri se înscriu într-o strategie mai amplă a Arabiei Saudite, care alocă miliarde de dolari pentru modernizarea aeroporturilor, extinderea flotelor companiilor aeriene naționale și dezvoltarea infrastructurii aerospațiale. Obiectivul declarat al autorităților este diversificarea economiei, reducerea dependenței de petrol și transformarea regatului într-un nod major pentru aviație, turism și transport de mărfuri la nivel global.