2 minute de citit
Nu sunt comentarii

Boeing rămâne în urmă cu certificarea modelului 777X / CEO: Rămâne „o grămadă de muncă”

Daniel Simion
12 septembrie 2025
Avion Boeing 777. Sursa foto: Silas Stein / DPA / Profimedia
CEO-ul Boeing, Kelly Ortberg, susține că producătorul de avioane a rămas în urmă cu certificarea celui mai nou avion cu fuzelaj larg al său, modelul 777-9. Reuters subliniază că primul avion de acest tip trebuia să fie gata în anul 2026, cu șase ani mai târziu decât termenul inițial anunțat la lansarea programului, în 2013.

Orice întârziere a programului are un impact financiar mare

Ortberg a declarat că rămâne „o grămadă de muncă” pentru a certifica aeronava, dar nu au fost identificate probleme tehnice. Cu toate acestea, „chiar și o întârziere minoră a programului 777 are un impact financiar destul de mare” pentru Boeing, remarcă CEO-ul companiei. De notat este faptul că Boeing a pierdut deja câteva miliarde de dolari în cadrul acestui program.

Cu toate acestea, el nu se așteaptă ca problemele din lanțul de aprovizionare să împiedice compania să crească producția celui mai bine vândut model al Boeing, 737 MAX, la 42 de avioane pe lună până la sfârșitul anului, față de limita actuală impusă de autoritățile federale de 38 de avioane, a mai spus Ortberg.

Ortberg: „Este frustrant că a durat atât de mult”

Boeing a înregistrat progrese semnificative în privința modificărilor de proiectare necesare pentru certificarea celui mai mic model al său (737 MAX 7), dar și a celui mai mare (737 MAX 10). Kelly Ortberg a spus că „este frustrant că (omologarea) a durat atât de mult”.

Pentru a reveni la un flux numerar pozitiv, dar și să recupereze din pierderile suferite prin programul 777, compania este nevoită să crească prețurile avioanelor din gama 737 MAX. CEO-ul Boeing spune, totuși, că nu va crește rata de producție până când producătorul nu va fi pregătit.

„O lună nu va conta în ansamblu, iar pierderea stabilității va conta”, spune CEO-ul Boeing, Kelly Ortberg.

Compania a crescut recent rata de producție a modelului 787 de la cinci la șapte pe lună și intenționează să ajungă la opt pe lună în viitorul apropiat, a spus el. Administrația Trump a presat principalii parteneri economici să cumpere avioane Boeing, în contextul eforturilor sale de a reseta relațiile comerciale ale Americii. Japonia, Coreea de Sud și alte țări au comandat zeci de avioane Boeing ca parte a acordurilor comerciale.

„Nu există o modalitate mai bună de a corecta balanța comercială decât să cumpărați un număr mare de avioane”, a spus CEO-ul Boeing, Kelly Ortberg.

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

