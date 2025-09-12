Boeing rămâne în urmă cu certificarea modelului 777X / CEO: Rămâne „o grămadă de muncă”

CEO-ul Boeing, Kelly Ortberg, susține că producătorul de avioane a rămas în urmă cu certificarea celui mai nou avion cu fuzelaj larg al său, modelul 777-9. Reuters subliniază că primul avion de acest tip trebuia să fie gata în anul 2026, cu șase ani mai târziu decât termenul inițial anunțat la lansarea programului, în 2013.

Orice întârziere a programului are un impact financiar mare

Ortberg a declarat că rămâne „o grămadă de muncă” pentru a certifica aeronava, dar nu au fost identificate probleme tehnice. Cu toate acestea, „chiar și o întârziere minoră a programului 777 are un impact financiar destul de mare” pentru Boeing, remarcă CEO-ul companiei. De notat este faptul că Boeing a pierdut deja câteva miliarde de dolari în cadrul acestui program.

Cu toate acestea, el nu se așteaptă ca problemele din lanțul de aprovizionare să împiedice compania să crească producția celui mai bine vândut model al Boeing, 737 MAX, la 42 de avioane pe lună până la sfârșitul anului, față de limita actuală impusă de autoritățile federale de 38 de avioane, a mai spus Ortberg.

Ortberg: „Este frustrant că a durat atât de mult”

Boeing a înregistrat progrese semnificative în privința modificărilor de proiectare necesare pentru certificarea celui mai mic model al său (737 MAX 7), dar și a celui mai mare (737 MAX 10). Kelly Ortberg a spus că „este frustrant că (omologarea) a durat atât de mult”.

Pentru a reveni la un flux numerar pozitiv, dar și să recupereze din pierderile suferite prin programul 777, compania este nevoită să crească prețurile avioanelor din gama 737 MAX. CEO-ul Boeing spune, totuși, că nu va crește rata de producție până când producătorul nu va fi pregătit.

„O lună nu va conta în ansamblu, iar pierderea stabilității va conta”, spune CEO-ul Boeing, Kelly Ortberg.

Compania a crescut recent rata de producție a modelului 787 de la cinci la șapte pe lună și intenționează să ajungă la opt pe lună în viitorul apropiat, a spus el. Administrația Trump a presat principalii parteneri economici să cumpere avioane Boeing, în contextul eforturilor sale de a reseta relațiile comerciale ale Americii. Japonia, Coreea de Sud și alte țări au comandat zeci de avioane Boeing ca parte a acordurilor comerciale.

„Nu există o modalitate mai bună de a corecta balanța comercială decât să cumpărați un număr mare de avioane”, a spus CEO-ul Boeing, Kelly Ortberg.