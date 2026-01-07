Pe 3 ianuarie 2026, forțele aeriene americane au desfășurat avioane de luptă de generația a cincea, inclusiv F-22 Raptor, pentru a sprijini operațiunea care a dus la capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro și a soției sale. Operațiunea, denumită Operation Absolute Resolve, confirmată de președintele Donald Trump, a implicat colaborarea între forțele militare și agențiile de informații americane în Caracas, informează Army Recognition.

General-locotenentul Dan Caine a explicat că F-22 Raptor au fost parte a unei componente aeriene complexe care a mobilizat peste 150 de aeronave din mai multe ramuri ale armatei. Aceasta a inclus avioane de luptă și bombardiere, platforme de supraveghere și recunoaștere, sprijin electronic și elicoptere, toate menite să asigure inserția și extragerea în siguranță a forțelor speciale.

O prezență semnificativă a avioanelor de generația a cincea în Caraibe

Imaginile făcute publice arată o concentrare de avioane americane la baza navală Roosevelt Roads începând cu 3 ianuarie, inclusiv cel puțin zece F-22 Raptor. Deși Pentagonul nu a confirmat oficial locul sau durata desfășurării, imaginile indică o prezență semnificativă a avioanelor de generația a cincea în Caraibe în perioada operațiunii.

Rolul principal al F-22 a fost asigurarea dominației aeriene și protecția coridoarelor aeriene pentru elicopterele care transportau forțele speciale. Avionul, conceput pentru superioritate aeriană, poate opera în spații aeriene contestate cu un risc minim de a fi detectat, datorită structurii sale stealth și a materialelor absorbante de radar.

Sistemele sale avansate de senzori permit piloților să identifice și să prioritizeze amenințările mult înainte ca acestea să fie conștiente de prezența lor, iar armamentul intern, cu rachete AIM-120 AMRAAM și AIM-9X, permite angajarea rapidă a mai multor ținte fără a compromite profilul stealth.

F-22 au contribuit și indirect la neutralizarea sistemelor de apărare aeriană

În acest context, cea mai credibilă amenințare aeriană locală a fost flota de Su-30MK2. Deși sunt avioane performante de generația a patra, acestea nu pot egala capacitățile stealth, senzorii și conștientizarea spațiului de luptă ale F-22. Aceasta le-ar fi permis Raptorilor să detecteze și să urmărească inamicul la distanțe considerabil mai mari, ceea ce ar fi redus semnificativ riscul de confruntare directă. Alte aeronave venezuelene, mai vechi sau mai lente, ar fi reprezentat un risc și mai redus în acest scenariu.

F-22 au contribuit și indirect la neutralizarea sistemelor de apărare aeriană, folosindu-și stealth-ul și senzorii pentru a detecta emisii radar, a identifica noduri defensive și a furniza date pentru alte componente ale operațiunii aeriene comune. De asemenea, au asigurat supraveghere stealth și escortă, și au menținut coridoare aeriene sigure pentru platformele de recunoaștere și informații.

Operațiunea, desfășurată pe durata a câteva ore, a fost rezultatul a luni de planificare atentă între forțele militare și agențiile de informații. Aceasta s-a încheiat cu succes, cu capturarea lui Nicolás Maduro și a mai multor membri ai cercului său apropiat, și este considerată una dintre cele mai importante misiuni ale forțelor speciale americane din emisfera vestică în ultimele decenii.