Rusia a piratat și a preluat controlul asupra unui baraj norvegian, afirmă șeful PST și peste 7.2 milioane de litrii de apă au fost eliberate înainte ca atacul să fie remarcat.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Șeful Serviciului de Securitate al Poliției Norvegiene (PST) a declarat presei că Moscova este vinovată de un atac cibernetic asupra unui baraj, care a deschis de la distanță porțile. Acțiunile unei echipe anonime de infractori cibernetici pro-ruși au eliberat 500 de litri de apă pe secundă, timp de aproximativ patru ore, înainte de a fi observate și oprite, potrivit TheGuardian. Beate Gangås, șefa PST, a menționat atacul asupra barajului Bremanger ca un exemplu al escaladării acțiunilor infractorilor cibernetici susținuți de Rusia.

Norvegia își obține majoritatea energiei electrice din centrale hidroelectrice. În acest caz, însă, barajul care a fost piratat era utilizat în principal pentru piscicultură. Din fericire, nu au fost raportate victime sau pagube ca urmare a revărsării barajului. Raportul menționează că, în aprilie, când a avut loc atacul cibernetic, nivelul apei din râul alimentat de baraj era „cu mult sub capacitatea de inundație”. Dacă circumstanțele meteorologice ar fi fost diferite, locuitorii orașului Svelgen din apropiere ar fi putut fi în pericol.

Serviciile de informații din Norvegia, care produce energia electrică folosind baraje hidroelectrice, au avertizat anterior asupra riscului potențial al unor astfel de atacuri asupra infrastructurii energetice.

„Scopul acestui tip de operațiune este de a influența și de a provoca frică și haos în rândul populației”, a declarat Gangås miercuri. „Vecinul nostru rus a devenit mai periculos.”

Deși acest act a fost atribuit oficial de Norvegia ca fiind sponsorizat de statul rus, existau deja dovezi destul de puternice care indicau spre Est. Raportul indică faptul că grupul de hackeri din spatele atacului asupra barajului era format din persoane care au fost legate de mai multe alte atacuri cibernetice asupra Occidentului. Mai mult, presupușii autori au publicat un videoclip de trei minute pe rețelele de socializare în ziua atacului asupra barajului. Videoclipul avea un watermark, amprenta unui grup de criminali cibernetici pro-ruși.

Ambasada Rusiei la Oslo a caracterizat declarațiile lui Gangås ca fiind nefondate. O declarație publicată pe X a afirmat că „este evident că PST încearcă fără succes să demonstreze amenințarea mitică a sabotajului rus împotriva infrastructurii norvegiene din acest an, pe care ea însăși a inventat-o în raportul său din februarie”.

În ciuda acestor negări, Rusia a amenințat în repetate rânduri pe cei care susțin Ucraina, mergând până la a emite avertismente nucleare explicite. O parte semnificativă a acestei agitații militare este atribuită fostului președinte Dmitri Medvedev.

Țările nordice par să fi fost supuse mai mult decât ar fi fost normal la presiunea Rusiei, Finlanda și Suedia primind avertismente specifice împotriva aderării la NATO. Avertismentele au rămas evident fără ecou, întrucât ambele țări sunt acum membre cu drepturi depline ale NATO. Finlanda și Norvegia au în plus pericolul frontierelor terestre cu Rusia, care se întind pe aproximativ 1300 de km și, respectiv, 198 de km.