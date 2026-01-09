Meta semnează acorduri pentru a cumpăra energie nucleară de la trei companii din SUA

Grupul american Meta Platforms, compania mamă a Facebook şi WhatsApp, a anunţat vineri că a semnat acorduri pe 20 de ani pentru a cumpăra energie de la trei centrale nucleare Vistra din centrul Statelor Unite precum şi cu alte două companii care speră să construiască reactoare modulare mici (SMR), transmite Reuters, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Meta şi alte mari companii de tehnologie doresc să îşi asigure aprovizionarea cu energie electrică pe termen lung, deoarece inteligenţa artificială şi centrele de date au făcut ca cererea de energie electrică din SUA să crească pentru prima dată în ultimele două decenii.

Într-o postare pe blog, Meta a informat că va achiziţiona energie de la centralele nucleare Vistra de la Perry şi Davis-Besse, statul Ohio, precum şi de la centrala Beaver Valley din Pennsylvania.

Meta a subliniat că acordul va ajuta la finanţarea extinderii centralelor din Ohio precum şi la prelungirea duratei de funcţionare a centralelor, care sunt autorizate să funcţioneze cel puţin până în 2036, unul dintre cele două reactoare de la Beaver Valley fiind autorizat până în 2047.

De asemenea, Meta va ajuta la dezvoltarea unor reactoare modulare mici (SMR) la care lucrează firmele Oklo şi TerraPower, ultima fiind susţinută de miliardarul Bill Gates.

Susţinătorii reactoarelor modulare mici spun că acestea vor permite, la un anumit moment, realizarea de economii de costuri, deoarece pot fi construite în fabrici în loc să fie construite la faţa locului. În schimb, criticii spun că SMR-urile vor avea dificultăţi în a realiza economii de scară similare cu reactoarele mari actuale. Încă nu există SMR-uri care să funcţioneze în SUA şi orice viitoare centrale vor avea nevoie de autorizaţii.

Directorul de afaceri globale al Meta, Joel Kaplan, a declarat că aceste acorduri, împreună cu acordul semnat anul trecut cu Constellation pentru a menţine un reactor din Illinois în funcţiune timp de 20 de ani, „vor face din Meta unul dintre cei mai importanţi cumpărători corporate de energie nucleară din istoria Americii”.

Potrivit Meta, acordurile anunţate vineri vor furniza până la 6,6 gigawaţi de energie nucleară până în 2035. O centrală nucleară obişnuită are o putere de aproximativ 1 GW. În 2024, Meta a sondat interesul interesul dezvoltatorilor de energie nucleară pentru 1 până la 4 gigawaţi de energie nucleară.

În paralel, Meta va finanţa planurile companiei TerraPower pentru a dezvolta două reactoare SMR capabile să genereze până la 690 de megawaţi de energie din 2032. Acordul oferă, de asemenea, Meta drepturile pentru energia produsă de până la şase alte reactoare TerraPower până în 2035. Preşedintele şi CEO-ul TerraPower, Chris Levesque, a declarat că acordul va sprijini implementarea rapidă a reactoarelor.

Parteneriatul dintre Meta şi Oklo va ajuta la dezvoltarea a până la 1,2 GW de energie în Ohio încă din 2030. Sprijinul Meta „va ajuta la achiziţiile din primele faze ale proiectului”, a declarat Jacob DeWitte, cofondator şi CEO al Oklo.