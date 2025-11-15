WSJ: Amazon și Microsoft susțin eforturile de a limita exporturile Nvidia către China

Amazon se alătură Microsoft în susținerea legislației care restricționează și mai mult capacitatea producătorului de cipuri Nvidia de a exporta cipuri către China, a relatat Wall Street Journal, citând persoane familiarizate cu acest subiect, potrivit Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Legislația, cunoscută sub numele de GAIN AI Act, este susținută și de startup-ul de IA Anthropic, mai scrie WSJ.

Prescurtarea de la Guaranteeing Access and Innovation for National Artificial Intelligence (GAIN), legislația a fost introdusă ca parte a Legii de autorizare a apărării naționale și stipulează că producătorii de cipuri de IA acordă prioritate comenzilor interne pentru procesoare avansate înainte de a le furniza clienților străini.

Microsoft s-a pronunțat public în favoarea legislației, în timp ce oficialii unității cloud a Amazon au precizat în privat angajaților Senatului SUA că o susțin și ei, menționează WSJ.

Meta Platforms și Google nu au luat poziție față de lege, la fel ca și președintele SUA, Donald Trump.

Oficialii Casei Albe, inclusiv David Sacks, responsabilul cu AI, i-au spus senatorului Jim Banks, sponsorul legii GAIN, că impactul politicii este limitat, deoarece Departamentul Comerțului reglementează deja exporturile de cipuri.

Nvidia, cel mai important producător mondial de cipuri, a spus anterior că legea GAIN AI va restricționa concurența globală pentru cipurile avansate, limitând puterea de calcul disponibilă pentru alte țări.

Legislația promovată reflectă încercarea Washingtonului de a acorda prioritate nevoilor americane, în contextul temerilor că China ar putea profita de accesul la capacități avansate de IA pentru a-și consolida armata.