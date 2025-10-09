Musk și X Corp ajung la o înțelegere cu foștii directori Twitter privind plata compensațiilor de 128 de milioane de dolari, după concedierile de la preluarea din 2022

Elon Musk și compania sa, X Corp., au ajuns la o înțelegere într-un proces intentat de patru foști directori de top ai fostei rețele Twitter, care susțin că nu au primit compensațiile financiare promise după preluarea companiei de către Musk în 2022, transmite Reuters.

Procesul, depus în instanța federală din San Francisco, a fost inițiat de Parag Agrawal, fost director executiv al Twitter, Ned Segal, fost director financiar, Vijaya Gadde, fost consilier juridic principal, și Sean Edgett, fost consilier general. Cei patru au reclamat că Musk le-a refuzat plata compensațiilor în valoare totală de 128 de milioane de dolari, sume ce includeau un an de salariu și pachete consistente de acțiuni.

Potrivit dosarului, înțelegerea dintre părți a fost anunțată săptămâna trecută, însă termenii acesteia nu au fost dezvăluiți public. Un judecător federal a decis pe 1 octombrie amânarea termenelor procedurale și a unei audieri planificate, pentru a permite finalizarea acordului.

„Elon Musk și X Corp. au ajuns la o înțelegere într-un proces intentat de foștii directori Twitter care susțin că nu au fost plătiți conform promisiunilor”, a transmis agenția Reuters, citând documentele depuse în instanță.

Cei patru foști directori susțin că Musk i-a acuzat pe nedrept de abateri profesionale și i-a forțat să părăsească compania imediat după preluare, în încercarea de a evita plata compensațiilor stipulate în contractele lor. Potrivit plângerii, acordurile de plată erau stabilite cu mult înainte de achiziția Twitter și garantau despăgubiri în cazul unei concedieri fără cauză justă.

Musk și X Corp. au respins acuzațiile, afirmând că directorii au fost demiși din cauza performanței și a deciziilor de management luate în perioada de tranziție a companiei.

Acesta nu este singurul proces legat de restructurările masive efectuate după preluarea Twitter. În luna august, X Corp. a acceptat să soluționeze un alt litigiu colectiv intentat de foști angajați, care susțineau că firma le datorează aproximativ 500 de milioane de dolari în compensații neplătite după concedierile în masă.

Preluarea Twitter de către Musk, finalizată în 2022 pentru suma de 44 de miliarde de dolari, a fost urmată de o restructurare amplă a companiei. Peste jumătate dintre angajați au fost concediați, iar platforma a fost rebranduită sub numele de X, parte din planul miliardarului de a transforma rețeaua într-o aplicație multifuncțională de comunicare și plăți.

Procesele legate de despăgubiri și restructurări fac parte dintr-un șir de dispute juridice în care Musk a fost implicat după achiziție. Cu toate acestea, surse apropiate cazului au precizat că înțelegerea cu foștii directori marchează o etapă importantă în închiderea conflictelor legale dintre X Corp. și echipa de conducere care a gestionat compania înainte de preluare.

Nici X Corp., nici reprezentanții legali ai reclamanților nu au oferit comentarii oficiale după anunțarea acordului.

Cazul aduce în atenție tensiunile dintre Musk și foștii executivi Twitter, care l-au acționat în instanță și în 2022, atunci când miliardarul a încercat să renunțe la oferta sa de cumpărare a companiei. După ce a fost obligat să finalizeze achiziția, Musk a dispus concedierea conducerii de vârf în primele ore de la preluare.