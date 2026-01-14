China și-a stabilit un obiectiv ambițios atunci când a aprobat transformarea conceptelor aerospatiale inspirate din science-fiction în aeronave reale, capabile să asigure supremația aeriană și spațială. Planul face parte din Proiectul Nantianmen, inițiat în 2017 și recent readus în atenția publicului și a experților militari, potrivit Interesting Engineering.

Proiectul Nantianmen a început ca o inițiativă de cercetare, care viza dezvoltarea unei game largi de aeronave futuriste, cu caracteristici excepționale. Recent, comentariile oficiale sugerează că beijingul ar putea trece la construcția efectivă a acestor modele.

Printre conceptele prezentate se numără avionul de luptă cu decolare și aterizare verticală Purple Fire, capabil să fie adaptat pentru misiuni de salvare, evacuare și atac. De asemenea, proiectul a expus nave-mamă aeriene și spațiale, cum ar fi Luanyao, și arme spațiale inovatoare, inclusiv tunuri electromagnetice și arme bazate pe particule. Avionul principal al proiectului, Baidi sau White Emperor, a fost deja prezentat la show-ul aerian de la Zhuhai în 2024.

În paralel, în 2025, a început construirea unui proiect cultural și turistic în Zona Specială Lingang din Shanghai, centrat pe Proiectul Nantianmen, care demonstrează interesul Chinei de a combina tehnologia militară cu promovarea imaginii inovatoare a țării.

Obiectivele tehnologice și militare

Analistul militar Wang Mingzhi, de la Colegiul de Comandă al Forțelor Aeriene PLA, a explicat recent că proiectul urmărește integrarea tehnologiilor avansate, precum viteza hipersonică, propulsia duală și stealth-ul, pentru a crea aeronave care să ofere supremație aeriană și spațială.

„Conceptele reflectă așteptările Chinei pentru viitoarea supremație aerospatială și spațială”, a spus Mingzhi, care a subliniat că singura întrebare rămasă este ce tehnologie va fi realizată prima și cât de repede va putea fi aplicată în aeronavele viitorului.

De la science-fiction la realitate

Programul de la CCTV a prezentat animații cu aeronavele futuriste și flota completă de modele avansate, care arată evoluțiile aduse proiectului, inclusiv modernizările modelelor Baidi și nava-mamă.

Proiectul este dezvoltat de AVIC Global Culture Communication, o subsidiară a Aviation Industry Corporation of China. Primul model conceptual a fost prezentat în 2018, iar de atunci a atras atenția internațională la expoziții aeriene.