Franța și Germania fac presiuni pentru salvarea proiectului avionului de luptă european înainte de termenul-limită din decembrie / Eșecul ar pune sub semnul întrebării capacitatea Europei de a coordona proiecte majore

Franța și Germania cresc presiunea asupra companiilor aeronautice Dassault Aviation și Airbus pentru a salva programul european Future Combat Air System (FCAS), un proiect estimat la 100 de miliarde de euro, care riscă să se prăbușească din cauza disputelor industriale, scrie Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Programul, lansat acum mai bine de opt ani și derulat împreună cu Spania, urmărește dezvoltarea până în 2040 a unui sistem de luptă aeriană compus dintr-un avion de generația următoare și drone asociate.

Divergențele dintre Dassault și Airbus, care reprezintă Germania și Spania, s-au accentuat în ultimii ani, blocând negocierile privind împărțirea responsabilităților și accesul la tehnologiile cheie.

Dassault insistă să conducă proiectarea și dezvoltarea avionului, invocând experiența sa în construirea de aeronave de luptă de la concept la producție. Airbus susține însă că această poziție contravine acordurilor inițiale, conform cărora fiecare țară participantă trebuie să aibă o contribuție egală.

În urma discuțiilor recente dintre președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz, Berlinul a elaborat o „foaie de parcurs decizională” care stabilește un termen-limită la jumătatea lunii decembrie pentru un acord între părțile implicate. Potrivit documentului citat de Reuters, „obiectivul este ca directorii generali ai companiilor industriale participante să găsească și să semneze un acord scris privind principiile de cooperare pentru următoarea fază a programului până la jumătatea lunii decembrie”.

Un oficial guvernamental a declarat că această foaie de parcurs are rolul de a restabili controlul politic asupra proiectului, inclusiv prin solicitarea unor analize actualizate ale cerințelor operaționale din partea forțelor aeriene ale celor trei state.

Între timp, tensiunile dintre Dassault și Airbus s-au amplificat. Surse germane susțin că Dassault ar dori până la 80% din controlul asupra dezvoltării avionului, acuzație pe care compania franceză o respinge. Surse franceze afirmă că obiectivul este menținerea parității cu Airbus în cadrul programului, în condițiile în care înaintea intrării Spaniei în proiect, cele două companii aveau cote egale. La Paris există suspiciunea că Germania încearcă să reducă avantajul tehnologic tradițional al Dassault.

Douglas Barrie, specialist în aviație militară la International Institute for Strategic Studies, a explicat recent impasul prin deteriorarea legăturii politice dintre Paris și Berlin. „Relația politică foarte apropiată între Paris și Berlin s-a slăbit, iar industriașii au fost lăsați liberi și acum se atacă reciproc”, a afirmat Barrie.

Eșecul programului ar pune sub semnul întrebării capacitatea Europei de a coordona proiecte majore în domeniul apărării într-un context marcat de tensiuni geopolitice și conflict armat în Europa. Ambele capitale sunt conștiente de semnificația politică și strategică a programului. „Nu ne putem permite ca acest proiect să eșueze”, a declarat o sursă guvernamentală franceză.

Totuși, există îndoieli privind capacitatea președintelui Macron, aflat într-o perioadă politică dificilă, de a obține concesii din partea Dassault. Compania este susținută de exporturile puternice ale avionului Rafale și ar putea prefera să amâne o decizie până după alegerile din 2027, susțin oficiali citați de Reuters.

Pe fondul impasului, guvernele au început să analizeze alternative. Una dintre opțiuni reflectă precedentul anului 1985, când Franța s-a retras din programul Eurofighter, determinând apariția a două dezvoltări concurente. Dassault ar putea continua independent, iar industria germană a discutat posibilitatea finanțării unui avion propriu din bugetul militar în creștere. Surse apropiate discuțiilor au menționat inclusiv scenarii ce implică o alianță a Germaniei cu Saab sau chiar integrarea în proiectul GCAP condus de Marea Britanie, Italia și Japonia.

O variantă alternativă, tot mai vehiculată, ar fi reducerea proiectului FCAS la componenta de „combat cloud” – o rețea securizată de conectivitate – permițând în același timp Dassault și Airbus să dezvolte avioane separate. Această formulă ar oferi o soluție de compromis care să evite o ruptură oficială și să permită continuarea cooperării într-o formă limitată.

Deși șansele proiectului comun erau estimate recent la „mai puțin de 50%”, potrivit unei surse germane, Franța și Germania accelerază negocierile în încercarea de a salva FCAS, considerat cel mai ambițios program militar european din ultimele decenii.