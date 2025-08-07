Dificultăți noi pentru Boeing și în aviația militară: Noua versiune de F-15, EX Eagle II, are probleme

Recent a apărut o problemă legată de evacuarea combustibilului la unele dintre noile avioane de vânătoare F-15EX Eagle II ale Forțelor Aeriene ale SUA (USAF), ceea ce a dus la imobilizarea temporară a unor unități, transmite The War Zone.

Deși evacuarea combustibilului este un fenomen normal la avioane atunci când rezervoarele sunt supraîncărcate, un purtător de cuvânt al Boeing a confirmat că unele avioane F-15EX „evacuează combustibil într-un ritm mai rapid decât cel preconizat”. O echipă comună a USAF și Boeing investighează în prezent cauza principală, iar Boeing testează mai multe soluții potențiale.

Problema survine într-un moment dificil pentru Boeing, care se străduiește să-și revină după o serie de probleme de control al calității și tehnice atât în sectorul comercial, cât și în cel al apărării. Aceste probleme au afectat programe militare importante, precum avioanele-cisternă KC-46 și avioanele de antrenament T-7A Red Hawk. Problema actuală de evacuare a combustibilului, deși aparent limitată, se adaugă la lista provocărilor cu care se confruntă compania, inclusiv o grevă recentă a mecanicilor din unitatea sa de apărare.

Succesul programului F-15EX

În ciuda recentului eșec, programul F-15EX a avut un succes considerabil. Până în prezent, Forțele Aeriene au primit nouă avioane Eagle II, flota totală planificată fiind de 129 de avioane.

Aceste avioane sunt utilizate de Garda Națională Aeriană din Oregon și sunt destinate să fie utilizate împreună cu alte unități ale Gărzii Naționale Aeriene și două escadrile active din Japonia.

Avioanele de testare F-15EX au participat recent la primul lor zbor în Pacific.

F-15EX Eagle II este cea mai recentă versiune a avionului de vânătoare multirol Aeronava dispune de tehnologii moderne, cum ar fi un sistem de control digital al zborului, avionică avansată și un sistem electronic de avertizare și supraviețuire. F-15EX poate transporta o capacitate mare de armament și este conceput să opereze alături de avioanele de a cincea generație, precum F-35.

