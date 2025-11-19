China își consolidează prezența pe scena aerospațială globală prin expunerea avionului C919 la Dubai Airshow, un eveniment desfășurat între 17 și 21 noiembrie 2025, potrivit Reuters.

Aeronava, realizată de producătorul chinez COMAC, a efectuat un zbor demonstrativ în fața oficialilor și a vizitatorilor, marcând un moment simbolic pentru ambițiile Chinei în domeniul aviației comerciale.

C919 este primul avion de pasageri complet dezvoltat în China și reprezintă un proiect strategic, dezvoltat pe parcursul a 17 ani. Modelul prezentat la Dubai, în culori alb, albastru și verde, a fost conceput pentru a concura cu aeronave de ultimă generație produse de Airbus și Boeing. Cu toate acestea, deși a fost expus anterior la Singapore Airshow, C919 și modelul regional C909 nu au obținut încă certificarea din partea autorităților de reglementare occidentale, ceea ce limitează accesul lor pe piețele din Europa și SUA.

În cadrul expoziției de la Dubai, COMAC a prezentat și planurile pentru o versiune mărită a C919, denumită „Stretched Variant”, cu o capacitate de 210 locuri, destinată pieței Asia-Pacific. Aceasta vizează să concureze direct cu Airbus A321neo și Boeing 737 MAX 10, aeronave care domină segmentul monoculoar superior.

„Unde o minune întâlnește alta”, a fost mesajul afișat de COMAC în cadrul standului, sugerând o paralelă între propriul progres tehnologic și ascensiunea Dubaiului ca hub internațional.

COMAC a adus în discuție și C909, primul avion cu reacție produs în serie în China și utilizat comercial din 2016. Brunei, care permite de curând operarea avioanelor chinezești, a comandat în 2023 un total de 30 de aeronave COMAC (15 C909 și 15 C919) pentru compania aeriană GallopAir. Totuși, niciun operator global major nu a adoptat încă aceste modele.

În pofida intensificării promovării, avioanele COMAC se confruntă cu două provocări majore: certificarea internațională și dependența de furnizori occidentali.

În materialele de prezentare, producătorul subliniază că drepturile de proprietate intelectuală sunt deținute în China, însă documentația tehnică arată că numeroase componente, inclusiv motoarele și trenul de aterizare, provin de la 18 furnizori occidentali. Această vulnerabilitate a fost evidențiată în timpul tensiunilor comerciale dintre China și Statele Unite, când exportul unor componente esențiale a fost temporar suspendat.

Chiar și în acest context, liderii din industrie privesc intrarea COMAC cu o atitudine deschisă. „Concurența este benefică pentru industrie. Este bună pentru Boeing. Ne face pe toți mai buni”, a declarat Stephanie Pope, CEO Boeing Commercial Airplanes. La rândul său, Christian Scherer, directorul comercial al Airbus, a afirmat: „Nu este o amenințare, este un competitor, este o realitate.”

COMAC a făcut apel la deschidere și colaborare internațională. „Rămânem angajați într-o cooperare deschisă și așteptăm să construim relații mai strânse, mai puternice și mai profunde cu clienții și partenerii globali”, se arată într-un comunicat al companiei. Relațiile economice solide dintre China și statele din Golf, în special Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, ar putea facilita pătrunderea aeronavelor chinezești pe piețele regionale.

Pe lângă modelele actuale, COMAC a prezentat și proiectul C929, un avion wide-body dezvoltat inițial în colaborare cu Rusia. După retragerea Moscovei, proiectul este gestionat integral de partea chineză, însă detaliile tehnice rămân puține.

În ciuda ambițiilor sale, COMAC se confruntă cu întârzieri în livrări.

Unele companii aeriene chineze, care au comandat C919, au raportat în acest an decalaje față de termenii inițiali. Cu toate acestea, prezența sa la unul dintre cele mai prestigioase evenimente din industria aerospațială demonstrează dorința Chinei de a de a pătrunde mai adânc pe piețele internaționale și de a deveni treptat un jucător semnificativ în industria aerospațială globală.