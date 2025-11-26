Compania aeriană românească AnimaWings va primi în flotă trei noi aeronave Airbus, între februarie-aprilie 2026, care se vor alătura celor cinci deja operaţionale, a declarat Marius Pandel, CEO AnimaWings. Compania negociază totodată şi achiziţia altor avioane Airbus şi vizează o flotă de 18 avioane în următorii doi ani, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

De asemenea, AnimaWings estimează o dublare a afacerilor în acest an. Potrivit datelor raportate la Ministerul Finanţelor, compania a realizat în 2024 o cifră de afaceri de 124,68 milioane de lei, la un profit net de 1,98 milioane de lei.

”Anul viitor ne vin trei avioane noi în flotă, una cu livrare în februarie, una cu livrare în martie şi una cu livrare în aprilie. Vor fi funcţionale pentru sezonul de vară 2026. Este posibil ca până la finalul anului să fie şi alte surprize, în funcţie de ce reuşim să contractăm în acest sfârşit de an şi începutul anului viitor”, a declarat Marius Pandel, CEO AnimaWings, în cadrul unui eveniment.

Avioanele au o capacitate de zbor de cinci ore fără oprire şi vor opera în special pe rute în Europa.

Marius Pandel estimează o dublare a cifrei de afaceri a companiei în acest an, comparativ cu anul anterior.

Planuri de expansiune și creșterea flotei

”Planurile pentru 2026 prevăd, de asemenea, o dublare a afacerilor, şi datorită rutelor noi inaugurate. Aceasta este expansiunea pe care ne-o dorim. Ne dorim ca până în 2027-final de 2028 să ajungem la o flotă de 18 aeronave. Asta înseamnă vom creşte afacerile până ajungem la cota de piaţă pe care ne-o dorim. Suntem în negocieri de noi avioane pe care vrem să le aducem în flotă, fie la finalul lui 2026, fie în 2027. Prima dată am anunţat că ne dorim o flotă de 12 aeronave, acum vrem să ajungem la 18 aeronave. Să dea Dumnezeu să ajungem şi la 36 de avioane. Cred că România are un potenţial enorm, încă nu şi-a arătat potenţialul maxim. Şi dacă ne uităm la toate investiţiile care s-au făcut în ultimii ani în toate aeroporturile regionale, în toate oraşele, de-abia de acum începe să crească traficul”, mai spune el.

Toate aeronavele companiei vor fi Airbus.

AnimaWings a recepţionat în luna septembrie 2025 a cincea aeronavă Airbus şi vizează o flotă de 18 avioane în următorii doi ani, evaluată la peste 1 miliard de dolari.

Noi rute și servicii All Inclusive

Începând din această toamnă, compania operează peste 10 rute noi care consolidează reţeaua de zboruri domestice şi conectează aeroporturile principale din România (Otopeni, Cluj, Iaşi, Craiova, Timişoara, Suceava) cu aeroporturi principale, majore la nivel european şi internaţional, precum Istanbul, Paris, München, Praga, Stockholm, Tel Aviv şi Dubai. Începând din martie 2026, AnimaWings îşi va continua expansiunea, primele destinaţii noi anunţate fiind Londra – Gatwick şi Geneva.

Compania a anunţat totodată lansarea serviciilor All Inclusive la bord, două noi pachete integrate de servicii: Priority All Inclusive şi Priority All Inclusive Plus. Noile opţiuni reunesc, într-un singur produs, servicii de bagaje, masă, băuturi, locuri premium, prioritate la check-in sau îmbarcare, dar şi flexibilitate în modificarea rezervărilor. Prin aceste două pachete noi, pe rutele internaţionale, AnimaWings introduce în premieră o ofertă all-inclusive reală în experienţa de călătorie, la bordul aeronavelor sale. Totodată, compania precizează că se numără printre puţinele companii aeriene din lume care oferă astfel de pachete integrate, într-o industrie în care tendinţa generală este de reducere la minimum a beneficiilor incluse în biletul standard.

Detalii despre pachetele All Inclusive

Priority All Inclusive include un bagaj mic de cabină de 4 kg şi un bagaj mare de cabină de 8 kg, un meniu de mâncare rece sau caldă, un pachet de băuturi alcoolice şi nealcoolice la alegere, un pachet de gustări dulci şi sărate, selectarea locurilor premium, prioritate la check-in şi îmbarcare, precum şi posibilitatea de a aduce anumite modificări rezervării înainte de călătorie, în cazul în care planurile s-au schimbat. Toate aceste beneficii sunt disponibile printr-un upgrade de 35 de euro per persoană pe segment de zbor, în condiţiile în care costul total al serviciilor incluse, achiziţionate individual, ar ajunge la aproximativ 95 de euro.

Priority All Inclusive Plus preia toate aceste beneficii şi adaugă, ca diferenţiator esenţial, un bagaj de cală de 23 kg. Pachetul acoperă bagajele, serviciile gastronomice, băuturile, gustările, locurile premium şi prioritatea la formalităţile aeroportuare. Upgrade-ul va costa 75 de euro de persoană per segment de zbor, faţă de un cost total al serviciilor achiziţionate individual estimat la 135 de euro.

Pe rutele domestice, unde timpul de zbor este mai redus şi structura serviciilor este, în mod natural, diferită de cea a zborurilor internaţionale, AnimaWings introduce un pachet adaptat: Priority All Inclusive (Domestic). Acesta include un bagaj mic de cabină de 4 kg, un bagaj mare de cabină de 8 kg, un meniu rece, un pachet de băuturi nealcoolice, selectarea locurilor premium, prioritate la check-in şi îmbarcare, precum şi posibilitatea de check-in online sau la aeroport. Upgrade-ul pentru Priority All Inclusive pe zborurile interne este de 25 de euro per persoană pe segment, oferind pasagerilor din România un nivel de confort extins şi o experienţă clar diferenţiată în clasa Economy.

„Aducem în premieră, cel mai probabil la nivel mondial, acest concept all inclusive la 10.000 metri altitudine, un concept de altfel popular şi mult căutat în domeniul hotelier. Am construit aceste pachete all inclusive pentru că vedem tot mai clar că pasagerii caută soluţii integrate şi o experienţă fără griji. Observăm tot mai mult că pasagerii sunt nostalgici după aviaţia de odinioară, iar oferta comercială specifică, în piaţă, este cvasi-inexistentă. În timp ce multe companii aeriene fragmentează serviciile şi reduc beneficiile, noi alegem să mergem în direcţia opusă şi să readucem ideea călătoriei cu avionul în zona de plăcere, confort şi experienţă, nu doar de transport dintr-un punct în altul. Cu aceste pachete, oferim un concept de tip light business la un cost accesibil, care aduce standarde moderne, comparabile cu ceea ce oferă companiile internaţionale premium”, a declarat Marius Pandel, CEO AnimaWings.