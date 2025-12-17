Șeful Dassault Aviation pune sub semnul întrebării viitorul programului european de avion de luptă FCAS (Future Combat Air System), unul dintre cele mai ambițioase proiecte de apărare ale Europei, evaluat la aproximativ 100 de miliarde de euro. Declarațiile au fost făcute de CEO-ul Eric Trappier, într-un context marcat de blocaje politice și industriale între Franța, Germania și Spania.

„Se va întâmpla? Nu știu”, a spus Eric Trappier, referindu-se direct la viitorul FCAS, în cadrul unei conferințe dedicate securității companiilor. El a subliniat că programul depinde, în mare măsură, de disponibilitatea Germaniei de a-și reconsidera orientarea spre achiziții de armament din Statele Unite.

FCAS este gândit ca un sistem complex, care include nu doar un avion de luptă de nouă generație, ci și drone, senzori și sisteme avansate de conectivitate pe câmpul de luptă. Proiectul este însă blocat de mai mult timp din cauza disputelor dintre principalii parteneri industriali, Dassault Aviation și Airbus, în special pe tema repartizării sarcinilor și a drepturilor asupra tehnologiilor cheie.

Trappier a negat informațiile apărute în presă potrivit cărora Franța și Germania ar putea ajunge la o soluție de compromis, prin dezvoltarea a două avioane diferite sub aceeași umbrelă politică. „Nimeni nu a vorbit cu mine despre două aeronave”, a declarat el pentru Reuters.

Tensiunile din jurul programului au ajuns și la nivel politic. Cancelarul german Friedrich Merz și președintele francez Emmanuel Macron urmează să discute în această săptămână soarta FCAS, după ce miniștrii apărării nu au reușit să ajungă la un acord în urma întâlnirilor recente. Divergențele vizează în principal controlul industrial asupra componentei centrale a programului, avionul de luptă.

În intervenția sa, Trappier a reamintit rolul istoric al Dassault Aviation în strategia de apărare independentă a Franței. El a salutat inițiativele Uniunii Europene de consolidare a capacităților de apărare, dar a avertizat asupra limitelor cooperării la nivel european. „Europa nu este o națiune”, a spus CEO-ul Dassault, subliniind că responsabilitatea apărării revine în primul rând statelor.

„Franța, Germania și Spania împărtășesc dorința de a apăra Europa? Cred că da. Modul în care se face acest lucru este mai complicat”, a adăugat Trappier, sugerând că diferențele de abordare rămân semnificative.

Un punct sensibil rămâne relația Germaniei cu Statele Unite. Trappier a criticat în trecut decizia Berlinului de a achiziționa avioane americane F-35 pentru rolul de partajare nucleară în cadrul NATO. În acest context, el a ridicat o întrebare directă legată de viitorul FCAS: „Este Germania dispusă să pună deoparte relația sa transatlantică în materie de apărare?”

Dassault Aviation susține că dorește o clarificare a conducerii programului, în special asupra dezvoltării avionului de luptă, considerat elementul central al FCAS. Potrivit lui Trappier, compania franceză solicită un rol de lider pe acest segment, în timp ce Airbus ar urma să coordoneze alți piloni ai proiectului, precum dronele de luptă și sistemele conexe.

„Cer leadership pe baza capacităților companiei Dassault”, a declarat Trappier. „Nu sunt împotriva cooperării, dar aceasta trebuie să fie o cooperare eficientă.”

La rândul său, Airbus a acuzat Dassault că încearcă să modifice acordurile existente privind guvernanța programului, în timp ce partenerii încearcă să ajungă la un acord pentru următoarea etapă, dezvoltarea unui prototip demonstrativ capabil de zbor.

În lipsa unei soluții politice și industriale clare, viitorul FCAS rămâne incert, în pofida importanței strategice pe care proiectul o are pentru autonomia de apărare a Europei.