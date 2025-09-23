Compania americană Radia va construi cel mai mare avion militar de transport din lume pentru SUA și NATO

Compania americană Radia a anunțat lansarea proiectului WindRunner for Defense, un avion militar de transport prezentat ca cel mai mare din lume, și care va fi destinat forțelor SUA și NATO. Noul transportor are ca obiectiv acoperirea deficitului de transport aerian strategic și sprijinirea logisticii militare și a misiunilor umanitare, anunță Army Recognition.

Potrivit Radia, WindRunner va depăși modelele actuale de transportoare grele. Capacitatea avionului este impresionantă – peste 6.800 de metri cubi, echivalentul a șapte C-5 Galaxy sau douăsprezece C-17 Globemaster III, ceea ce îl transformă în cel mai mare avion de transport militar construit vreodată.

Aeronava poate transporta șase elicoptere CH-47 Chinook, patru avioane F-16 sau F-35C și până la douăsprezece elicoptere Apache într-o singură misiune, fără a necesita demontarea echipamentului sau realimentare în aer.

Primul zbor va avea loc până la sfârșitul deceniului

WindRunner este proiectat să opereze pe piste neamenajate de 1.800 metri, ceea ce îi permite accesul în zone greu accesibile sau afectate de dezastre naturale, inclusiv în regiuni arctice sau în zona Indo-Pacifică. Aeronava va folosi echipamente standard, ceea ce, deasemenea, elimină nevoia de infrastructură specializată.

Specificațiile tehnice includ o lungime de 108 metri, anvergura aripilor de 80 metri și înălțimea de 24 metri, cu o viteză de croazieră de aproximativ 740 km/h. Deși sarcina utilă maximă este de 72.575 kg, mai mică decât la transportoarele istorice precum Antonov An-225 sau C-5 Galaxy, avionul se remarcă prin volumul de marfă record, optim pentru transportul echipamentelor supradimensionate.

Radia intenționează ca primul zbor să aibă loc până la sfârșitul deceniului, iar operațiunile să înceapă în jurul anului 2030. Până în prezent, proiectul a atras finanțări de aproximativ 150 de milioane de dolari, iar discuții pentru investiții suplimentare sunt în derulare cu guverne și investitori privați.

WindRunner a început ca un proiect civil pentru transportul palelor de turbine eoliene de peste 100 metri, dar compania îl prezintă acum ca pe o platformă dual-use, potrivită pentru apărare, energie, industria aerospațială și intervenții de urgență.