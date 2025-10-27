România activează un escadron de F-16 la Baza Aeriană Câmpia Turzii / Măsura vine în contextul intensificării incursiunilor dronelor rusești în zona Dunării

Ministerul Apărării Naționale a anunțat pe 27 octombrie 2025 că unitatea F-16 Fighting Falcon este operațională pentru misiuni NATO de poliție aeriană, începând cu data de 20 octombrie, se arată pe site-ul oficial al Forțelor Aeriene Române.

Măsura vine în contextul intensificării incursiunilor dronelor rusești în zona Dunării și a testelor periodice cu rachete de-a lungul granițelor Ucrainei. Activarea Escadronului 48 la Baza Aeriană Câmpia Turzii „are ca scop asigurarea integrității spațiului aerian românesc și apărarea flancului estic al NATO si reflectă angajamentul ferm al României față de securitatea colectivă, prevăzut în Articolul 5”, se arată în comunicatul oficial.

Escadronul 48 se adaugă structurilor existente de poliție aeriană românești

Escadronul 48 se adaugă structurilor existente de poliție aeriană românești, care includ Escadronul 53 de vânătoare de la Fetești și un detașament al Forțelor Aeriene Germane care operează cinci Eurofighter Typhoon de la Baza Mihail Kogălniceanu sub comanda NATO.

Tranziția Forțelor Aeriene Române de la MiG-21 LanceR la platforme F-16AM/BM modernizate a permis consolidarea experienței în misiuni de alertă rapidă și patrulări aeriene, cu interoperabilitate completă cu procedurile NATO.

Sistemele avansate de senzori permit detectarea timpurie a tuturor tipurilor de ținte

Flota românească de F-16 este echipată cu sisteme de comunicații la standard NATO, oferă capacități de interceptări dincolo de raza vizuală, operațiuni zi-noapte indiferent de condiții meteo și compatibilitate cu armamentul NATO, ceea ce asigură răspunsuri de la identificare vizuală până la interceptări armate. Sistemele avansate de senzori permit detectarea timpurie a tuturor tipurilor de ținte.

Strategic, al doilea escadron F-16 întărește flancul Mării Negre într-un context de creștere a incursiunilor dronelor rusești și a posibilelor teste cu rachete sau drone. România reduce astfel golurile de acoperire aeriană, scurtează distanțele de interceptare deasupra coridoarelor critice și împărtășește responsabilitățile de alertă cu detașamentele ale aliaților. Aceasta sporește capacitatea Alianței de a detecta, descuraja și neutraliza rapid amenințările aeriene.