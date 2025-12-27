Croaţia va prelua controlul deplin asupra supravegherii şi protejării spaţiului său aerian începând cu 1 ianuarie, folosind avioane de vânătoare Rafale în cadrul sistemului integrat de apărare aeriană şi antirachetă al NATO (NATINAMDS), a anunţat sâmbătă Ministerul Apărării, citat de agenţia de presă croată HINA, potrivit Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Ministerul croat a declarat că antrenamentul intensiv din timpul introducerii în serviciu operaţional a aeronavelor Rafale a adus personalul la nivelul necesar de pregătire pentru a îndeplini sarcini de poliţie aeriană pe timp de pace. Misiunea va fi desfăşurată non-stop, şapte zile pe săptămână, în conformitate cu standardele NATO şi reglementările naţionale.

Croaţia a cumpărat 12 avioane Rafale F3R second-hand din Franţa în 2021 în valoare de 1,13 miliarde de euro. Primele aeronave au fost livrate în 2023, ultima aeronavă ajungând în luna aprilie a acestui an.

În perioada tranzitorie de instruire pentru piloţii croaţi, poliţia aeriană a fost asigurată temporar de la bazele NATO din Italia şi Ungaria vecine, cu ajutorul aeronavelor Eurofighter Typhoon din dotarea forţelor italiene şi a avioanelor Gripen, aflate în dotarea aviaţiei ungare, în baza acordurilor tehnice dintre ministerele apărării.

Ministerul Apărării de la Zagreb a declarat că Croaţia nu a suportat costuri în perioada intermediară, deoarece NATO permite aliaţilor vecini să efectueze gratuit misiuni de poliţie aeriană.