dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

Croația preia control total asupra spațiului său aerian din 1 ianuarie

Redacția TechRider
27 decembrie 2025
Avioane NATO
Sursa foto: Royal Danish Airforce via Facebook / NATO Allied Air Command
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Croaţia va prelua controlul deplin asupra supravegherii şi protejării spaţiului său aerian începând cu 1 ianuarie, folosind avioane de vânătoare Rafale în cadrul sistemului integrat de apărare aeriană şi antirachetă al NATO (NATINAMDS), a anunţat sâmbătă Ministerul Apărării, citat de agenţia de presă croată HINA, potrivit Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Ministerul croat a declarat că antrenamentul intensiv din timpul introducerii în serviciu operaţional a aeronavelor Rafale a adus personalul la nivelul necesar de pregătire pentru a îndeplini sarcini de poliţie aeriană pe timp de pace. Misiunea va fi desfăşurată non-stop, şapte zile pe săptămână, în conformitate cu standardele NATO şi reglementările naţionale.

Croaţia a cumpărat 12 avioane Rafale F3R second-hand din Franţa în 2021 în valoare de 1,13 miliarde de euro. Primele aeronave au fost livrate în 2023, ultima aeronavă ajungând în luna aprilie a acestui an.

În perioada tranzitorie de instruire pentru piloţii croaţi, poliţia aeriană a fost asigurată temporar de la bazele NATO din Italia şi Ungaria vecine, cu ajutorul aeronavelor Eurofighter Typhoon din dotarea forţelor italiene şi a avioanelor Gripen, aflate în dotarea aviaţiei ungare, în baza acordurilor tehnice dintre ministerele apărării.

Ministerul Apărării de la Zagreb a declarat că Croaţia nu a suportat costuri în perioada intermediară, deoarece NATO permite aliaţilor vecini să efectueze gratuit misiuni de poliţie aeriană.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...