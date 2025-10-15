Cum a rămas „naufragiat” în mijlocul Atlanticului unul dintre primele patru avioane F-35 livrate Belgiei de către SUA / Aeronava aleasă și de România ridică din nou întrebări legate de fiabilitate

Belgia a primit oficial trei dintre primele sale patru avioane de luptă F-35A Lightning II la baza aeriană Florennes, zilele trecute, marcând ceea ce Ministerul Apărării a numit „începutul unei transformări strategice”. Cu toate acestea, ceremonia de mare amploare a fost umbrită de absența considerată de unele voci „jenantă” a celui de-al patrulea avion, care a fost reținut la sol din cauza unei defecțiuni tehnice, transmite AirLive.net.

Trei avioane (FL009, FL010 și FL012) au finalizat călătoria transatlantică din Fort Worth, Texas, cu o escală în Azore. Al patrulea avion, FL011, a rămas blocat la Lajes din cauza unor probleme tehnice descoperite în timpul călătoriei.

Ministerul Apărării a confirmat că întârzierea s-a datorat „incertitudinii tehnice privind navigabilitatea sa”. Acesta rămâne la baza aeriană Lajes din Azore, Portugalia, în așteptarea rezolvării problemei de către Lockheed Martin și asistența tehnică belgiană.

Întrebări privind fiabilitatea

Belgia a contractat 34 din cele 45 de avioane F-35 pentru a înlocui flota sa învechită de F-16. Sosirea a cel puțin trei avioane F-35 îi permite Belgiei să înainteze cu planul său de a accelera transferurile de F-16 către Ucraina pentru a sprijini eforturile sale de apărare.

Cu toate acestea, imobilizarea la sol a uneia dintre primele livrări ridică din nou întrebări cu privire la fiabilitatea F-35, o problemă persistentă de-a lungul istoriei programului.

În vară, un avion de vânătoare britanic F-35B a rămas blocat pe un aeroport indian timp de mai mult de o lună, din cauza unor probleme tehnice. Incidentul a dat naștere unui val de meme-uri.

România intenționează, de asemenea, să cumpere în total 48 de avioane F-35A Lightning II. Prima livrare este așteptată să înceapă în anul 2031.