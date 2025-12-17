dark
După 2027, România ar putea intra în lanțul de producție al taxiurilor aeriene, afirmă Charles Roussel, general manager Sonaca România

Redacția TechRider
17 decembrie 2025
Taxi aerian
Taxi aerian, Credit foto: Haiyin Wang / Alamy / Profimedia
Producătorul de componente pentru industria aerospațială Sonaca, cu o fabrică la Cluj, recent extinsă, are teren disponibil pentru a mări în continuare capacitatea de producție, spune Charles Roussel, general manager al firmei în România. Acesta consideră că în țara noastră s-ar putea produce nu peste mult timp și componente de taxiuri aeriene, un domeniu în care Sonaca lucrează deja la nivel internațional, alături de Wisk, o subsidiară a companiei Boeing, anunță Economedia.

Calendarul depinde însă de evoluția procesului de certificare pentru prototipurile la care se lucrează și de evoluția cererii. Roussel a vorbit despre perspectivele de producție, dar și despre piața muncii, într-un interviu acordat Economedia cu ocazia inaugurării extensiei facilității de producție pe care grupul o operează în țara noastră, luna trecută. Sonaca este o companie care lucrează cu nume ca Airbus, Boeing, Lockheed Martin, dar și cu Agenția Spațială Europeană.

De asemenea, Yves Delatte, CEO-ul companiei, a declarat pentru Economedia că grupul belgian e interesat de extindere, acesta vorbind în special de oportunitățile din zona de Apărare. Alături de aceasta, celelalte trenduri majore în industrie pe care le-a menționat CEO-ul țin de decarbonizarea aviației civile și de vehiculele aeriene autonome.

Citește interviul integral aici.

