Producătorul de componente pentru industria aerospațială Sonaca, cu o fabrică la Cluj, recent extinsă, are teren disponibil pentru a mări în continuare capacitatea de producție, spune Charles Roussel, general manager al firmei în România. Acesta consideră că în țara noastră s-ar putea produce nu peste mult timp și componente de taxiuri aeriene, un domeniu în care Sonaca lucrează deja la nivel internațional, alături de Wisk, o subsidiară a companiei Boeing, anunță Economedia.

Calendarul depinde însă de evoluția procesului de certificare pentru prototipurile la care se lucrează și de evoluția cererii. Roussel a vorbit despre perspectivele de producție, dar și despre piața muncii, într-un interviu acordat Economedia cu ocazia inaugurării extensiei facilității de producție pe care grupul o operează în țara noastră, luna trecută. Sonaca este o companie care lucrează cu nume ca Airbus, Boeing, Lockheed Martin, dar și cu Agenția Spațială Europeană.

De asemenea, Yves Delatte, CEO-ul companiei, a declarat pentru Economedia că grupul belgian e interesat de extindere, acesta vorbind în special de oportunitățile din zona de Apărare. Alături de aceasta, celelalte trenduri majore în industrie pe care le-a menționat CEO-ul țin de decarbonizarea aviației civile și de vehiculele aeriene autonome.

