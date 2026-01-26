Directorul general al Airbus, Guillaume Faury, le-a transmis angajaților că producătorul european de avioane trebuie să fie pregătit să răspundă unor riscuri geopolitice tot mai accentuate, după ce protecționismul american și tensiunile comerciale dintre Statele Unite și China au provocat anul trecut pierderi logistice și financiare „semnificative”, relatează Reuters, citată de Agerpres.

„Debutul anului 2026 este marcat de un număr fără precedent de crize și de evoluții geopolitice îngrijorătoare. Este esențial să acționăm în spirit de solidaritate și independență”, se arată într-o scrisoare internă semnată de Faury și consultată de Reuters.

În mesajul adresat personalului, șeful Airbus avertizează că „mediul industrial în care operăm este presărat cu dificultăți, amplificate de confruntarea dintre SUA și China”.

Reprezentanții Airbus au refuzat să comenteze pe marginea comunicărilor interne

Deși Faury nu a detaliat în documentul distribuit săptămâna trecută care sunt exact evoluțiile geopolitice avute în vedere, avertismentul survine pe fondul divergențelor dintre Washington și aliații săi în dosare sensibile precum Groenlanda și rolul NATO. Airbus este unul dintre principalii furnizori europeni din industria de apărare.

Potrivit lui Faury, presiunile comerciale multiple „au generat deja efecte colaterale importante, atât din punct de vedere logistic, cât și financiar”.

În aprilie 2025, președintele american Donald Trump a anunțat introducerea unor taxe vamale, măsură care a determinat China să restricționeze exporturile de pământuri rare. Ulterior, Washingtonul a suspendat temporar exporturile de motoare și alte componente-cheie către China, utilizate la aeronavele C919. Componentele fabricate în SUA sunt necesare și pentru avioanele Airbus asamblate pe teritoriul chinez.

Industria aerospațială a obținut ulterior o amânare parțială a aplicării tarifelor vamale americane

În pofida acestor dificultăți, Faury i-a felicitat pe cei aproximativ 160.000 de angajați ai grupului pentru „rezultatele bune” obținute, per ansamblu, în 2025, fără a oferi detalii suplimentare. Rezultatele financiare ale companiei urmează să fie publicate pe 19 februarie.

El a subliniat că divizia de apărare și spațiu a Airbus se află „într-o poziție mult mai solidă” în urma unei restructurări ample, iar divizia de elicoptere Airbus Helicopters se remarcă prin „consistența și robustețea performanței”.

Totodată, Faury a afirmat că este „imperativ” ca Airbus să învețe din lecțiile celei mai mari rechemări de produse din noiembrie, care a impus o actualizare de software. „Trebuie să fim mult mai riguroși în gestionarea sistemelor și a produselor noastre, în ansamblu”, a spus el.

Airbus a anunțat că a livrat anul trecut 793 de aeronave, cu 4% mai mult față de anul anterior

Deși perturbările din lanțurile de aprovizionare s-au mai redus, acestea continuă să reprezinte o sursă de riscuri. „Cele mai serioase probleme rămân legate de motoarele furnizate de Pratt & Whitney și CFM”, a explicat directorul general al Airbus.

La începutul acestei luni, Airbus a anunțat că a livrat anul trecut 793 de aeronave, cu 4% mai mult față de anul anterior, menținându-și astfel poziția de cel mai mare producător mondial de avioane, în pofida dificultăților industriale recente. Rivalul american Boeing a livrat 600 de avioane, în creștere cu 72% față de 2024.

Numărul de aeronave livrate este un indicator-cheie de performanță, întrucât producătorii încasează cea mai mare parte a veniturilor în momentul livrării. Din totalul livrărilor Airbus din 2025, 607 au fost avioane din familia A320, 93 au fost A220, iar restul au fost aeronave wide-body: 57 de A350 și 36 de A330. Prin comparație, Airbus livrase 766 de avioane în 2024 și 735 în 2023.