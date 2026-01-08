F-35 stabilește un nou record de livrări în 2025

Programul F-35 Lightning II a marcat un an de referință în 2025, după ce Lockheed Martin a livrat 191 de aeronave, cifră ce confirmă depășirea semnificativă a recordului anterior de 142 de avioane. Ritmul actual de producție este de aproximativ cinci ori mai rapid decât cel al oricărui alt avion de vânătoare aliat aflat în prezent în fabricație, se arată într-un comunicat emis de Lockheed Martin.

Această performanță vine într-un moment simbolic pentru F-35. La începutul anului, flota globală a atins pragul de un milion de ore de zbor, iar în cursul lui 2025 a fost introdus cel mai avansat pachet software de până acum, cunoscut sub numele de TR-3. În paralel, echipele de mentenanță au continuat să susțină o flotă aflată în continuă expansiune, care se apropie de 1.300 de aeronave operaționale la nivel mondial.

F-35 și-a consolidat reputația prin utilizarea în misiuni reale de luptă

Dincolo de cifrele de producție, F-35 și-a consolidat reputația prin utilizarea în misiuni reale de luptă. Avionul a jucat un rol important în suprimarea apărării aeriene a Iranului în cadrul operațiunii „Midnight Hammer”, a acumulat aproape 5.000 de ore de zbor fără incidente în timpul unei desfășurări a variantei F-35B a Corpului de Marină al SUA și a fost implicat în neutralizarea dronelor rusești deasupra Poloniei. Acest ultim episod a marcat pentru prima dată când aeronave F-35 ale NATO au angajat direct amenințări în spațiul aerian aliat.

Interesul internațional pentru F-35 a continuat să crească în 2025. Italia și Danemarca au decis să își extindă flotele, prin adăugarea a 25, respectiv 16 aeronave la comenzile existente. În același timp, mai multe state europene au atins etape importante în programele lor. Finlanda a prezentat prima sa aeronavă F-35, Belgia a primit primul avion pe teritoriul național, iar Norvegia a finalizat livrările pentru întreaga flotă comandată.

O flotă globală ce numără aproape 1.300 de aeronave

La nivel contractual, luna septembrie a adus un acord major între Biroul Programului Comun F-35 (JPO) și Lockheed Martin pentru loturile de producție 18 și 19. Contractul prevede livrarea a până la 296 de aeronave, într-o tranzacție evaluată la 24 de miliarde de dolari, reprezentând cele mai mari contracte de producție din istoria programului. Tot în acest an a fost stabilit și un acord separat pentru întreținerea aeronavelor, menit să asigure continuitatea activităților de mentenanță începând cu 2025 și în anii următori.

„Sunt extrem de mândru de proiectul F-35 pentru că și-a respectat angajamentele de producție, a demonstrat performanțe excelente și a consolidat parteneriatele noastre globale în 2025”, a declarat Chauncey McIntosh, vicepreședinte și director general al programului F-35 Lightning II. El a subliniat că Lockheed Martin rămâne angajată să furnizeze militarilor cele mai noi tehnologii, pe măsură ce F-35 continuă să fie utilizat pentru protejarea intereselor Statelor Unite și ale aliaților săi.

În prezent, F-35 este operat de 12 țări, iar flota globală numără aproape 1.300 de aeronave. Producătorul susține că va continua modernizarea și susținerea logistică a avionului pentru a menține un nivel ridicat de performanță și pentru a se asigura că F-35 rămâne un element central al securității globale în deceniile următoare.